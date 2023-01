De acuerdo a un reporte de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, dos personas han fallecido tras contraer el COVID-19. Esto sucedió durante las últimas 24 horas.





Asimismo, se informa que 11 personas están hospitalizadas con cuadros graves de coronavirus en la región La Libertad y que se ha detectado 28 casos nuevos.

Con estas nuevas cifras, se indica que son 11,103 las personas que han fallecido por Covid-19 desde que se declaró la pandemia.

A pesar de que el virus no ha retrocedido en la región La Libertad, hay un sector importante de la población que no ha completado su esquema de vacunación, es decir no tiene las cuatro dosis para estar protegido ante este letal mal.

Cabe indicar que hace unos días llegaron a La Libertad 18 mil vacunas bivalentes que ya son aplicadas a los profesionales del sector Salud.

TE PUEDE INTERESAR: