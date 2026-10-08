Las carreteras en la región La Libertad se volvieron a teñir de sangre. Cuatro personas perdieron la vida en dos fatales accidentes de tránsito ocurridos en las provincias de Virú y Sánchez Carrión.

VER MÁS| La Libertad: Ataque armado deja dos muertos en mina de Pataz

El primer siniestro se registró en el sector Río Hondo (Virú) cuando un tráiler que transportaba un cargador frontal se despistó aparatosamente a un costado de la Carretera Panamericana Norte.

Como consecuencia del accidente, el chofer del tráiler y el operador del vehículo de carga pesada murieron en el acto.

Penoso

Bomberos, paramédicos de Autopistas de Norte y policías que llegaron al lugar del siniestro tuvieron que realizar denodados esfuerzos para rescatar los cuerpos de los accidentados, que habían quedado atrapados debajo de las pesadas unidades móviles.

Los familiares de ambos fallecidas llegaron al lugar del accidente y protagonizaron dramáticas escenas de dolor.

Las víctimas mortales fueron identificadas como Jhovanny Juárez Rubio (27) y Armando Barreto Yupanqui (40). Se supo que ambos eran compañeros de trabajo y salieron de la provincia de Virú con destino a la ciudad de Trujillo, para empezar a laborar en una obra.

Representantes del Ministerio Público y especialistas del Instituto Médico Legal se trasladaron hasta la escena del accidente para cumplir con las diligencias del levantamiento de los cadáveres. De la misma manera, la Policía Nacional inició las pesquisas del caso para determinar las causas que originaron el siniestro.

En el ande

En tanto, en el tramo conocido como Huaguil, en el sector Alto Santa Rosa, distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión, dos hombres fallecieron luego de que la camioneta en la que viajaban, de placa de rodaje T7G-994, se despistara y volcara a un barranco.

Los fallecidos fueron identificados como Luis Vela Saldaña (42) y Dikman Rodríguez Campos (53).

Según se supo, fueron agentes de serenazgo de la comuna de Chugay quienes llegaron primero al lugar de la tragedia. Minutos después se apersonaron ronderos, pero nada pudieron hacer para ayudar a las víctimas.

Representantes de la Fiscalía y de la Policía Nacional investigan el caso para determinar las causas de la tragedia.