Momentos de pánico y terror vivió una familia en el sector “Las Huertas” de la localidad de Cartavio, ubicado en el distrito de Santiago de Cao, donde unos inescrupulosos llegaron hicieron detonar dos bombas artesanales e hicieron tres disparos en la puerta. Producto de la explosión, el inmueble terminó reducido a cenizas.

El hecho se registró en horas de la madrugada cuando los agraviados Santos Cruz Fernández y Santos Telesmiro Aranda se encontraban descansando y escucharon el estruendo del sonido de las balas. Al momento de abrir la puerta principal, se dieron con la sorpresa que la casa empezaba a arder en llamas. Uno de los agraviado logró sacar a su esposa por la ventana junto a su hijo.

“Mi hijo gritó y salí pro la puerta, llego al puertón y había fuego. Me quemé los pies, saqué a mis hijos y esposa por la ventana. Yo no tengo problemas con nadie y me gano la vida honradamente. Soy una persona humilde. Las mototaxis son nuevas, uno es de mi hijo y otro del dijo de la dueña”, indicó el agraviado.

LO PERDIERON TODO

El fuego redujo a cenizas en la vivienda donde se encontrabas dos mototaxis en la cochera. Además, de televisores, cocinas y camas. Mientras que, el hijo del agraviado perdió la suma de 18 mil soles que había retirado del banco y lo tenía en una caja para la compra de una vivienda en el centro poblado Cartavio.

La investigación ya está a cargo de los agentes policiales de Cartavio para dar con el responsable de este hecho que dejó grandes pérdidas materiales en una familia que lo perdió todo en este siniestro.

“No tenemos nada, nos hemos quedado con la ropa que hemos dormido. Mi hijo tenía plata, 18 mil soles, todo se quemó. No me han dejado ninguna carta (extorsiva)”, agregó.

