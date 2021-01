Dina Yépez Cerna, candidata al Congreso en La Libertad con el número 8 por el partido Avanza País, participó en la secuencia de entrevistas “Diálogos con Correo”, que conduce Omar Aliaga Loje, Editor General de Correo en La Libertad.

La postulante al Parlamento estudió Periodismo y Relaciones Públicas en el Instituto Uceda Meza, así como Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional de Trujillo. También estuvo al frente de la Federación de Periodistas y del Colegio de Periodistas en esta región.

Varias invitaciones

Durante la entrevista confesó que, pese a que tuvo varias invitaciones para participar en distintas elecciones, “nunca pensó postular” a un cargo público. Sin embargo, aceptó la propuesta de Avanza País el último día que se inscribieron las candidaturas para los comicios del 2021.

“En los últimos años el Congreso ha estado desprestigiado, porque han gobernado de espaldas al pueblo. A mí me anima porque quiero trabajar, he aportado con un grano de arena para mis gremios (periodísticos) y por qué no hacerlo para la población”, aseguró.

También ofreció fortalecer las leyes para luchar contra la inseguridad y la corrupción. Además se mostró a favor de reformular el sistema penitenciario y propuso que los presos “paguen por el tiempo que están en los penales”.

“El preso que va al penal debe pagar desayuno, almuerzo, cena y su estadía, y si no tiene dinero para eso tenemos varias carreteras para construir. Llevarlos para que construyan y se les paga su remuneración, de esa manera no solo van a pagar sus ‘vacaciones’ como le dicen ellos en el penal, sino también lo que les queda va a permitir que sus familiares tengan ese aporte económico para salir adelante”, señaló.