Ha pasado una semana desde que el gobernador regional de La Libertad, Manuel Llempén Coronel, anunció públicamente que solicitarán a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) la designación de más efectivos policiales especializados en inteligencia e investigación; asimismo, la creación de una Fiscalía contra organizaciones criminales.

Sin embargo, hasta el momento, el gobernador no ha recibido ninguna respuesta concreta por parte de los representantes del Gobierno Central a tan solo 19 días del cambio de presidente en el país.

DETALLES

Al ser cuestionado sobre el avance de esta gestión ante la titular del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, la máxima autoridad de La Libertad refirió que en un primer contacto, se dispuso que el ministro del Interior, José Elice Navarro, atienda el requerimiento.

“Nosotros nos hemos comunicado con la premier (Violeta Bermudez) quien ha indicado al Ministro del Interior para que atienda la solicitud de todo el Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec). Esta semana, está llegando acá nuestro ministro coordinador, posiblemente esté acá el día sábado”, indicó.

INSISTEN

Como se recuerda, ante el alarmante incremento del índice criminal, Llempén había indicado que solicitaría lo más pronto posible una cita con los altos funcionarios del Ejecutivo. Ayer, manifestó que aprovecharía la llegada del ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, programada para este sábado, día en el que se pondría en funcionamiento la nueva planta de oxígeno medicinal en la provincia de Otuzco.

“Con él vamos a estar coordinando la próxima reunión con el ministro del Interior, con el ministro de Energía y Minas y con el ministro de Justicia”, añadió.

No es la primera vez que el Gobierno Regional de La Libertad le plantea al Gobierno Central que envíe a más efectivos policiales a la región; y no sería la primera vez que, no obtienen una respuesta positiva.