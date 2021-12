El Ejecutivo tiene previsto que las clases semipresenciales o presenciales en las instituciones educativas empiecen la primera semana de marzo, pero esto también dependerá mucho de cómo vaya el aumento en contagios y decesos por la COVID-19 y esto es sabiendo que en la región ya comenzó una tercera ola.

Cifras

Desde la gerencia de salud se informó que en lo que va el proceso de vacunación el 88% de docentes ya han recibido sus dos dosis de la vacuna contra el coronavirus.

“En el último reporte de la Gerencia de Salud estamos en un 88% de vacunados, esto quiere decir que 28,160 profesores ya tienen sus dos dosis aplicadas y estamos esperando los últimos reportes de Salud para que nos indique en el porcentaje que estamos. Esperamos que en los próximos meses lleguemos al 100%”, sostuvo el gerente de Educación, Oster Paredes.

El aumento de contagios, decesos y la saturación de hospitales por el coronavirus llevará a que el Ejecutivo haga una nueva evaluación para autorizar el reinicio de clases semipresenciales y presenciales.

“El Ministerio de Educación ha mencionado que las clases deben comenzar la primera semana de marzo y estamos trabajando en esa perspectiva y lógico que va a depender de la evolución de la pandemia. Si los casos van en ascenso sería difícil que comiencen, solo esperemos que los casos disminuyan”, siguió.

Oster Paredes también manifestó que se está manejando el concepto de colegio o escuela segura. Esto implica que todas las instituciones educativas tengan todos los protocolos de bioseguridad. “Todos las escuelas para que comiencen las clases tienen que tener todos los elementos de protección personal y se tendrá que cumplir con el aforo establecido”, indicó.

Otra medida que se está evaluando es que tanto los docentes y los alumnos tengan las dosis contra el coronavirus, pero esto no impedirá que los estudiantes que no las tengan no puedan tener acceso a sus clases. A ellos se les darán clases virtuales tal y como se brinda desde el año pasado.