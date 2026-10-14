Con escasa participación de vecinos se desarrolló anoche en Trujillo el III Simulacro Nacional Multipeligro, enfocado en evaluar la capacidad de respuesta ante lluvias intensas, activación de quebradas e inundaciones. La jornada tuvo como ‘punto cero’ el frontis de la segunda puerta de la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) y fue cuestionada por el alcalde provincial, Mario Reyna Rodríguez.

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Si bien el ensayo no dejó ‘fallecidos’ ni ‘desaparecidos’, se reportaron de forma simulada 6 ‘heridos’. Hubo 4,910 viviendas ‘afectadas’; 1,450 viviendas ‘inhabitables’; 312 viviendas ‘colapsadas’; 5,140 familias ‘afectadas’ y 1,762 ‘damnificadas’; y 14,421 personas ‘afectadas’ y 4,979 ‘damnificadas’.

En infraestructura pública el saldo fue de 27 locales escolares y 28 establecimientos de salud con algún nivel de afectación.

Los distritos de El Porvenir, La Esperanza, Florencia de Mora, Salaverry, Alto Trujillo y Víctor Larco figuraron entre los más impactados por las intensas precipitaciones simuladas.

En el distrito de Trujillo hubo 205 viviendas ‘afectadas’, 111 ‘inhabitables’ y 23 ‘colapsadas’; 207 familias ‘afectadas’ y 134 ‘damnificadas’ (624 y 410 personas, respectivamente); 3 locales escolares y 11 establecimientos de salud ‘afectados’.

Desde el comando del Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP), el alcalde Mario Reyna monitoreó de cerca el desarrollo de las acciones. Al término del simulacro, reconoció el compromiso de las instituciones de primera respuesta -como la MPT, la UNT, los Bomberos, la Policía Nacional, el Ejército y la Red de Salud-, señalando que “por ese lado creo que fue positivo”.

No obstante, lamentó que la ciudadanía mantenga una baja cultura de prevención. “En otros países son más responsables ante estos simulacros”, enfatizó.

La población parece que vive en sus cuatro paredes y no se da cuenta de que vivimos en un área de aparente tranquilidad, pero de riesgo, donde se presentan fenómenos naturales como El Niño, que esta vez sería un meganiño, expresó.

CUIDADO

El reporte técnico se basó en registros históricos del Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (Sinpad) correspondientes a las lluvias del 2023. Sin embargo, las proyecciones meteorológicas advierten la llegada de precipitaciones aún más copiosas, por lo que la autoridad edil enfatizó la necesidad de prepararse:

Por ello pidió establecer planes de acción en el hogar, revisar techos y tener siempre lista la mochila de emergencia. También, identificar las vías de escape y conocer dónde reunirse en caso de un desastre real.

Durante la simulación, el personal de la Municipalidad Provincial de Trujillo -liderado por la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres-, desplegó acciones de asistencia segura ante fuertes escorrentías. Por su parte, la UNT instaló barreras y sacos de arena para delimitar la ruta del agua, mientras que los bomberos y la PNP ejecutaron maniobras de rescate y auxilio a heridos.