Joel Díaz Velásquez, militante de Alianza Para el Progreso (APP), exalcalde, exconsejero y ahora exgerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo, no teme a represalias políticas y dijo que ya está tomando todas las medidas legales contra el hermano de su líder, Óscar Acuña Peralta. El exfuncionario fue acusado de usar dinero de las arcas del Jardín Botánico para pagar a “periodistas”.

Declara

“Que se rectifique (Óscar Acuña). No puede ir en contra de una gestión exitosa, he superado dos veces la Covid-19 y es algo muy injusto, porque los temas políticos y personales no tienen nada que ver con la gestión pública”, aseguró.

Joel Díaz retó a Óscar Acuña a mostrar el audio con el que, supuestamente, probaría que “periodistas”eran beneficiados con los ingresos del Jardín Botánico. Dijo que el proceder de Óscar Acuña, para nada tiene que ver con el de su líder César Acuña Peralta, fundador de Alianza Para el Progreso.

“César Acuña es un señor y mi eterno respeto y admiración; lamentablemente, con esas declaraciones se me cayó Óscar Acuña, para mí es una persona indeseable. Que muestre el audio, no tengo ningún problema y que me pruebe eso. Como voy a pagar a periodistas, eso es algo que nunca se da en la gestión pública”, indicó.

Con denuncia

El exfuncionario de confianza del alcalde de Trujillo agregó que defenderá su honor y no le importará ir a los tribunales con el hermano de César Acuña.

“Sí. Estoy tomando todas las medidas necesarias para hacer valer mi derecho porque el honor no tiene precio (...) Voy a coordinar con mi abogado y haré las coordinaciones necesarias”, agregó.

Es reemplazado

Para evitar más líos en la interna de la comuna provincial y del partido de César Acuña, ayer el alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, designó en el cargo de confianza a Javier Torres Saravia, quien era funcionario en el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT).