En agosto, este diario reveló que el 90% de patrulleros de seguridad ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo no recorría las calles de la ciudad por falta de combustible. Un par de días después, las unidades volvieron a las calles, previo acuerdo con una la empresa Estado de Servicios El Reposo S.A.C. que tiene su grifo fuera de la ciudad de la ciudad.





Indagan

Lo sospechoso es que la comuna provincial firmó el contrató con la empresa en octubre de este año. El caso ya está en el Ministerio Público, pero, desde el concejo provincial, piden la destitución de los funcionarios involucrados en este contrato.

El abogado Vladimir Reyna Castro advirtió la presunta comisión del delito de colusión.

“El hecho que genera mayor sospecha es que una empresa que conoce del otorgamiento de la buena pro celebra tratos comerciales con la municipalidad antes de que se suscriba el contrato de adquisición”, se lee en la denuncia.

“Ha sido recepcionado por la Fiscalía, no hay otra información adicional porque el expediente entra a la etapa que se denomina etapa de calificación y eso puede demorar entre 10 a 20 días desde que ha sido presentado”, señaló.

No aclaran. En sesión de concejo, la regidora Olga Cribilleros Shigihara cuestionó que la gestión del alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, haya contratado con un grifo ubicado en el centro poblado El Milagro. Por la distancia, parte del combustible se pierde en solo ese recorrido.

“Es inconcebible entender y comprender que se tenga que elegir algo tan lejos de donde van a brindar el servicio, y que tengamos que aceptarlo así por un ahorro. Esto no lo podemos aceptar; el subgerente de abastecimiento no me genera confianza y solicito que se evalúe la permanencia de los funcionarios involucrados”, mencionó.

El gerente general de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Daniel Pérez, mencionó que el caso es abordado por “secretaría técnica para ver si hay una supuesta responsabilidad en cuanto a los funcionarios. Vamos a tener en cuenta las recomendaciones”.