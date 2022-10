Las elecciones regionales y municipales del 2 de octubre han dejado una nueva fotografía del mapa político en la región. Trabajo más Trabajo, movimiento regional liderado por el exsecretario nacional del Partido Aprista Peruano (PAP) Elías Rodríguez Zavaleta, es la nueva fuerza política: a partir de enero de 2023, tendrá 28 municipios distritales y seis provinciales.

A nivel de consejo regional, Trabajo más Trabajo también será la agrupación política con más representantes –nueve como mínimo–, mientras que Alianza para el Progreso (APP) solo tendrá seis. Acción Popular y posiblemente Fortaleza Perú serán los otros grupos con representación en el nuevo consejo.

Escenario

Conformado de esa manera el consejo regional para el periodo 2023-2026, el partido de gobierno, APP, no será mayoría y su principal opositor será precisamente el movimiento liderado por Elías Rodríguez, a quien más de 80 mil votos separaron de César Acuña Peralta del primer lugar.

“Vamos a ser una oposición constructiva, propositiva y responsable”, dijo a este Diario el virtual consejero regional Robert De la Cruz Rosas, quien en los comicios de 2018 ganó una regiduría a la Municipalidad Provincial de Trujillo por APP, pero que en junio de 2021 renunció al partido de César Acuña tras 12 años de militancia activa.

“Vamos a apoyar en todo lo positivo que el Ejecutivo, en este caso el gobernador, haga en favor de los liberteños. Vamos a respaldar las propuestas viables, pero vamos también a combatir los actos de corrupción. Vamos a fiscalizar las 24 horas del día y los siete días de la semana. Eso está clarísimo, esa va a ser nuestra posición”, puntualizó.

Para De la Cruz, el actual consejo regional únicamente ha hecho un “trabajo de escritorio” y no ha fiscalizado la gestión de Manuel Llempén Coronel. Aseguró que cuando los consejeros de Trabajo más Trabajo asuman funciones, auditarán las administración del saliente gobernador.

“Creo que la población ni conoce a los consejeros por la provincia de Trujillo porque han sido de escritorio y solo han estado diciéndole ‘sí, señor [al gobernador regional]’. Hay temas pendientes como el destrabe de la tercera etapa de Chavimochic, cuya paralización se produjo en la gestión de César Acuña. También tenemos las obras paralizadas en el colegio María Negrón Ugarte, situación que ha ocasionado un gran problema en su población estudiantil. Me parece negligente, también, que se haya devuelto al Estado casi 500 millones de soles. Hay mucho por investigar en la gestión saliente”, aseveró el virtual consejero por Trujillo.