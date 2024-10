El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidirá el próximo 12 de noviembre si aprueba o no la vacancia solicitada en contra del suspendido alcalde de Trujillo, Arturo Fernández Bazán.

Audiencia

A través de su página web, el órgano electoral informó que ese día, a las 9 de la mañana, revisará el documento que ingresó el abogado Fernando Calderón. El letrado apeló a la decisión que el Concejo de la Municipalidad Provincial de Trujillo tomó en agosto pasado, que rechazó la sanción solicitada para el burgomaestre, debido a que por esas fechas la Corte Suprema aún no resolvía una queja que había presentado.

La cita será virtual, por lo que tanto el denunciante como la defensa legal de Arturo Fernández deberán conectarse a través de la plataforma Zoom si desean participar.

Condena

Como se recuerda, este caso inició luego de que el Poder Judicial sentenciara al exalcalde de Moche a un año de prisión suspendida y al pago de una reparación civil de S/ 25 mil a favor de la policía Nataly Rojas.

Además de este pedido de vacancia, existen otras dos solicitudes por la misma condena. Una, presentada por la ciudadana Editha Sernaque Chiroque, fue aprobada el 2 de octubre último por los regidores trujillanos. El caso también fue elevado al Jurado para su pronunciamiento final.

Otra vacancia fue ingresada por Edgar Rodolfo Bobadilla Carrera. Su caso aún está pendiente de ser debatido por el Concejo.

Buscado

Por ahora, Arturo Fernández está prófugo de la justicia porque no se presentó a dos audiencias judiciales que se le siguen por difamación agravada. El suspendido burgomaestre ha asegurado desde la clandestinidad de que no se entregará porque considera que no existirían garantías para un debido proceso.