Karla Celi Arévalo, candidata al Congreso en La Libertad que va con número 4 por el partido Avanza País, participó hoy en el programa de entrevistas “Diálogos con Correo”. La comunicadora social indicó que entre sus principales propuestas está trabajar a favor del sector educación y “cerrar las brechas de desigualdad” que existen en la región.

“Una de las apuestas tiene que ver con el tema de la infraestructura tecnológica, que es dotar a todos de internet para que pueda ser una educación que llegue hasta los últimos lugares de la región, para que puedan tener las condiciones mínimas básicas de equipamiento tanto docentes como estudiantes. Estoy hablando de una educación pública de acceso universal y gratuito y que el Estado es responsable de llevar esa infraestructura, pero no basta con esa infraestructura. Parte de la propuesta es el fortalecimiento de capacidades de los docentes”, indicó.

La también docente universitaria, además, dijo que buscará cerrar las brechas de desigualdad social que existen en la región. Además, destacó que está preparada para asumir un escaño, pues gracias a sus investigaciones y proyectos sociales ha palpado la necesidad de los liberteños.

Karla Celi candidata al Congreso por Avanza País | Correo

“Siempre he estado haciendo trabajo de proyección social, he desarrollado proyectos con la comunidad. Los únicos lugares a donde no he llegado es Pataz y Bolívar por un tema de salud; pero a todos los lugares sí he podido llegar a través de las investigaciones y responsabilidad social, eso es lo que falta articular con el Estado. Ese conocimiento de demanda ciudadana y esos estudios que he venido desarrollando no han estado alejados de posibilitar políticas públicas que empiecen a conectar con esas necesidades de la población. Realmente voy a apostar por un comportamiento ético y por un trabajo decidido para cerrar muchas brechas de desigualdad, esa es mi visión”, agregó Karla Celi.