El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, ya está en campaña electoral, aunque recién el 1 de agosto dejará el cargo ganado en el 2018 por el prófugo Daniel Marcelo Jacinto. Pero, antes de irse, ha optado por devolverle el protagonismo a un funcionario siempre vinculado con su gestión que, anteriormente, había sido cuestionado por la Contraloría General de la República: César Torres Saravia, gerente general del Servicio de Administración Tributaria de Trujillo (SATT).





Por elecciones

El funcionario estuvo a cargo de la gerencia general del Servicio de Administración de Inmuebles Municipales de Trujillo (Saimt), pero desde que la Contraloría precisó que no cumplía con el perfil para dicho cargo, a la primera autoridad de Trujillo no le quedó más que firmar su destitución. Sin embargo, José Ruiz no lo dejó “desamparado”.

Tras la salida de la gerente general del Servicio de Administración Tributaria, Karla Hinostroza La Torre, asumió en su reemplazo, de manera provisional, Benyta Rodríguez Cruzado. Luego, en una de las tantas reuniones estratégicas, el alcalde Ruiz decidió darle la gerencia general a uno de los hermanos Torres Saravia.

El regidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Jorge Rodríguez Lázaro, indicó que hoy solicitará mayor información sobre esta nueva designación.

“Ya serían tres gerentes que se han cambiado en los últimos meses en el SATT, eso también crea cierta inestabilidad. El alcalde tiene que informarnos mañana (hoy) y tomar decisiones más consistentes para que realmente la recaudación pueda darse de la mejor forma”, precisó.





Les tiene fe

Este año el alcalde de Trujillo no dudó en convocar a otro de los profesionales de la familia Torres Saravia: Javier, un exalcalde vecinal de Trujillo.