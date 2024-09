El gerente del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), Jhon Cabrera Carlos, está en la mira luego de que la Contraloría detectara que una persona que se desempeñaba como chofer en esa entidad asumió el cargo de coordinador de la Planta de Tratamiento de Agua Potable. El gobernador César Acuña dijo que hoy se reunirá con el funcionario para evaluar su responsabilidad en este caso.

Informe

La Contraloría General de la República advirtió que Carlos Enrique Salazar Gutiérrez, quien se desempeña como chofer del Pech, asumió el cargo de “Técnico Administrativo III” de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de esa entidad, pese a no contar con los requisitos mínimos para ejercer el puesto.

El órgano de control verificó que el trabajador no contaba con “título profesional técnico en administración o contabilidad y/o estudios superiores afines, ni capacitación en manejo de los sistemas SIGA, SIAF”, así como otros relacionados al cargo. Estos son requisitos mínimos para desempeñar ese tipo de funciones.

En respuesta a este informe de Contraloría, el gobernador Acuña confirmó que hoy conversará con Cabrera.

“Yo ya he informado que lo vamos a llamar, ya saben cuál es la política del gobernador, actos ilícitos no vamos a aceptar, creo que nosotros como Gobierno Regional vamos a tratar de ser muy fuertes cuando se refiere o se comete algo que vaya en contra de la ley, yo no voy a permitir que por terceros se manche la imagen del Gobierno Regional de La Libertad”, aseguró.

El gerente general de la Región, Martín Namay Valderrama, por su parte, confirmó que las “designaciones” las hace la Gerencia de Chavimochic. “En este caso, tienen que abrirle un proceso disciplinario a quien le ha correspondido asumir esa responsabilidad. En ese sentido, el gerente de Chavimochic hará las correcciones del caso”, indicó.