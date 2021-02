La candidata con el número 2 por Alianza Para el Progreso (APP) en La Libertad, Magaly Ruíz, lamentó los ataques que lanzó el líder del partido Morado, Julio Guzmán, hacia el partido apepista durante su última visita a Trujillo.

La postulante al Legislativo aseguró que la estrategia usada por Guzmán para ganar votos atacando a César Acuña es sinónimo de que “no tiene propuestas concretas de cómo superar a la pobreza, simplemente porque no la ha vivido”, tal como sí lo ha hecho el líder apepista.

“Julio Guzmán ha venido a Trujillo solamente para atacar a APP, partido al que yo pertenezco. El cree que la pobreza se conoce y se soluciona mirándola desde su balcón en una exclusiva zona de San Isidro o desde La Molina. ¿Acaso lo han visto caminar por las zonas más pobres de Trujillo?, pues no, porque él no conoce la pobreza. Hay que decirle que la pobreza se vive, se palpa y César Acuña lo sabe porque él conoce sectores como Nuevo Jerusalén, Alto Trujillo y el ande liberteño, ejemplos de zonas muy pobres. A él no le tiemblan las piernas para caminar por los arenales y las zonas más olvidadas”, dijo.

La partidaria apepista le recomendó a Julio Guzmán aprovechar el poco tiempo que le queda de su campaña presidencial para que conozca la realidad de la población de las zonas más vulnerables de nuestro país. “Él debe de ensuciarse los zapatos y que luego critique a quien quiera hacerlo. Señor Guzmán, la pobreza no se estudia, se vive. Mientras tanto debe de quedarse callado”, comentó la postulante con el número 2.