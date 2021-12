Más de 509 mil estudiantes de los tres niveles (inicial, primaria y secundaria) volverán a las aulas entre el 1 y 14 de marzo de 2022, dos años después de haberse suspendido las clases presenciales por la llegada de la Covid-19 al país.

Norma

La información fue proporcionada por el gerente regional de Educación, Óster Paredes Fernández, luego de que el Ministerio de Educación (Minedu) aprobara una norma para el retorno a las escuelas en marzo del otro año.

“Antes de que salga la resolución [Ministerial 531-2021-Minedu] ya en La Libertad se había decidido que empezábamos las clases en la segunda semana de marzo. Lo que hace la resolución es canalizar lo que ya teníamos previsto hacer”, indicó el funcionario a este Diario.

Paredes precisó que de los más de 509 mil estudiantes, 107,500 corresponden a inicial, 239,200 a primaria y 163,200 a secundaria. De este total, unos 100 mil estudian en el sector privado y 400 mil, en el público.

“La presencia a clases será obligatoria [...] La pandemia nos ha dejado buenas enseñanzas y nos ha confirmado que la presencialidad es un factor muy importante para el desarrollo del aprendizaje”, enfatizó Óster Paredes.

Según la resolución ministerial, el inicio de clases será entre el 1 y 14 de marzo en todos los colegios públicos y privados del país. También establece que en las instituciones educativas urbanas se dictarán como máximo cuatro horas de clases presenciales, mientras que en las zonas rurales se cumplirán las horas pedagógicas completas –seis en primaria y siete en decundaria–.

En La Libertad, 400 mil escuelas se ubican en la zona urbana y 100 mil, en la rural.

Paredes destacó que durante este año, varios colegios que trabajaron de manera semipresencial desarrollaron cuatro horas de clases en las aulas. “Hablamos de unas 740 escuelas en las provincias de Pataz, Bolívar, Sánchez Carrión, Otuzco, Santiago de Chuco y Ascope”, manifestó.

El gerente regional de Educación agregó que esta experiencia demuestra que sí es posible retornar a las aulas. “Más allá de un caso de Covid-19 detectado a una profesora en Barro Negro (Otuzco), no hemos tenido problemas”, señaló.

“Si se toman todas las medidas de bioseguridad con la responsabilidad del caso, creo que el sector educación no debe ser un factor de riesgo para el contagio del virus”, agregó.

En la actualidad, varias instituciones educativas como la G.U.E. José Faustino Sánchez Carrión, José Olaya y Gustavo Ríes son puntos de inmunización en la provincia de Trujillo.

Ante este escenario, Paredes adelantó que a partir del 3 de enero se iniciará la limpieza de los centros educativos de la región para que en marzo puedan recibir a los estudiantes. “La vacunación ha avanzado tanto, que en marzo ya no creo que sea necesario que los colegios sean puntos de vacunación”, expresó.

Durante el desarrollo del año escolar, no dejará de usarse la mascarilla ni el alcohol, además de haber una distancia de un metro entre una carpeta y otra. “Eso va a permitir disminuir el riesgo de contagio entre estudiantes y profesores”, refirió Paredes.

Reacciones

El decano del Colegio Regional de Profresores de La Libertad, Luis Ramírez Gálvez, opinó que la resolución es “coherente” si se tiene en cuenta el avance de la vacunación de la población en la región, pues ya se viene inoculando a mayores de 12 años de edad y se ha anunciado la inmunización de mayores de cinco años.

Sin embargo, Ramírez señaló que todavía no puede aseverar si se trata de una medida acertada o no, “dado que no sabemos cuál será el impacto de la variante ómicron”.

“En caso ómicron tuviera una evolución no favorable, creo que se tendría que suspender la asistencia de los estudiantes”, señaló.

Para la psicóloga Sandra Fuentes Chávez, docente en la Universidad César Vallejo (UCV), la medida es un avance para el desarrollo del aprendizaje del estudiante, pero afirmó que cuatro horas presenciales no son suficientes para la interrelación que debe haber entre los alumnos”.

“Hay que tener en cuenta, también, que el ámbito social va a seguir limitado, pues los recreos no serán los mismos y la distancia entre una persona y otra va a tener que mantenerse. En el caso de los niños de inicial, la situación es más compleja, pues necesitan jugar, socializar, y se va a tener que doblegar la seguridad con ellos”, sostuvo.