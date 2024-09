En una visita fugaz a Trujillo, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, lanzó duras críticas contra el Ministerio Público y denunció que no estaría participando activamente en la Unidad de Flagrancia de esta ciudad. Durante una supervisión en la sede ubicada en la urbanización Los Granados, Santiváñez afirmó haber encontrado vacíos los ambientes destinados a la Fiscalía, acusándola de no cumplir con su rol en la lucha contra el crimen organizado.

Crítica

El titular del Ministerio del Interior, que estuvo en Trujillo el pasado martes, evitó conversar con los medios de comunicación locales, pero grabó un video en el que hizo pública su denuncia.

En la grabación, Santiváñez cuestionó al Ministerio Público. Dijo que es una institución clave en los procesos de detenciones en flagrancia, pero que no estaría cumpliendo con sus responsabilidades.

“Esta es la triste realidad, los ambientes del Ministerio Público absolutamente vacíos, sin muebles, sin personal, sin fiscales”, manifestó.

En su pronunciamiento, Santiváñez aseguró que, mientras el Poder Judicial y la Policía Nacional cumplen con su parte, el Ministerio Público no ha hecho acto de presencia en esta unidad. “El Poder Judicial tiene a sus magistrados y a su personal administrativo, la Policía Nacional tiene a todos sus efectivos trabajando, pero el Ministerio Público no está”, afirmó el ministro.

Falso

Tras estos cuestionamientos, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Lea Guayán Huaccha, salió al frente para desmentir las acusaciones. Guayán aseguró que lo afirmado por Santiváñez no se ajusta a la realidad.

Además, a través de un video, precisó que lo dicho por el funcionario “es falso”.

“Entre el 26 de agosto y el 4 de setiembre, hemos tenido 162 detenidos, de los cuales 18 han sido procesados de manera inmediata y en otros casos se ha aplicado el principio de oportunidad. No llevamos ni 20 días desde que está en vigencia el módulo”, explicó Guayán.

La fiscal también afirmó que, contrario a lo dicho por el ministro, los fiscales han estado presentes en las intervenciones realizadas por la Policía Nacional. En ese sentido, el Ministerio Público “rechazó categóricamente que se esté desinformando a la población”.

“El Ministerio Público se ha hecho presente en todos los llamados de la Policía y ha conseguido sentencias en menos de 72 horas”, añadió.

En cuanto a la observación de Santiváñez por los ambientes vacíos, Guayán explicó que dichos espacios están en proceso de ser amoblados.

“El hecho de que los fiscales no estén físicamente en esos espacios aún, no significa que no estén cumpliendo con sus funciones”, dijo.

Otra versión

Por su parte, el presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Víctor Burgos Mariños, también respondió sobre la situación en la Unidad de Flagrancia.

Según el magistrado, uno de los problemas observados es que la Policía solo ha llevado al 30% de los detenidos por flagrancia a la sede correspondiente.

“Hemos verificado que en estas dos semanas, la Policía solo ha cumplido con trasladar al 30% de los detenidos en flagrancia, lo que representa un problema, ya que no tenemos control sobre el destino del 70% restante que aún permanece en las comisarías”, detalló

Añadió que en los pocos casos registrados, la Fiscalía sí ha intervenido.

