Hace semanas los exteriores de los hospitales Regional, Virgen de la Puerta y otros que atienden pacientes Covid-19 lucían casi vacíos, pero luego de las fiestas de fin de año y al haber bajado la guardia por parte de la ciudadanía, ahora poco a poco se vienen poblando.

Ya se puede observar a personas sentadas esperando alguna noticia sobre sus familiares que día a día luchan por salvar sus vidas.

Según la Sala Situacional Covid-19 del Gobierno Regional, este departamento registra 74,241 casos positivos y 4,322 muertes, es decir que en las últimas 24 horas hubo 19 infectados y 13 decesos.





SIN CAMAS UCI

Los casos por coronavirus van en aumento y el sistema de salud en la región está que colapsa, más aún en las camas UCI que ya no están disponibles y los pacientes tienen que esperar su turno para poder ocuparlas.

“En todo lo que es camas UCI lamentablemente está saturado. No quedan camas y hay pacientes que están en espera. Inmediatamente una que es dada de alta es cubierta por otra. Hay personas que están en lista de espera y se tienen criterios para que puedan ocuparlas”, manifestó el gerente regional de Salud, Fernando Padilla Bartra.

Caso contrario es con las camas de hospitalización que aún quedan, pero lastimosamente conforme pasan las horas estas se van ocupando. “Las camas para hospitalización tenemos un promedio de 130 y están en el Hospital Virgen de la Puerta, Regional, Belén, San Pablo y de otros nosocomios, pero estos también pueden llegar a colapsar si los casos severos van en aumento” , sostuvo Padilla Bartra.

El abastecimiento del oxígeno en La Libertad se está dando, pero hay el temor que por el aumento de infectados este pueda llegar a escasear con el pasar de los días. “Tenemos 10 plantas de oxígeno para abastecer a toda la región y la última que se inauguró fue en Virú, rinde para abastecer 40 balones diarios. Esperemos que la población tome conciencia, porque si hay más casos estos pueden no ser suficiente”, finalizó.





JALÓN DE OREJAS PARA LA MINISTRA DE SALUD

Luis Valdez Farías, congresista de la República por Alianza Para el Progreso (APP), ayer también se reunió con las principales autoridades de La Libertad y dijo que después de la semana de representación, que están cumpliendo cada uno de los parlamentarios, se citará a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para que explique cómo se está afrontando las crisis sanitaria por la segunda ola del virus en esta región.

El legislador comentó que se debe dar detalles del porqué no hay una sola cama UCI disponible en la región y por qué se está dando el incremento de personas fallecidas, por ejemplo, en el distrito de Laredo. “Es necesaria su presentación para que nos diga cuáles son los planes, los programas que se van a aplicar”, agregó el parlamentario.

Cabe indicar que en esta segunda ola del Covid-19, la región La Libertad es una de las más golpeadas. No hay camas UCI disponibles, ni personal suficiente para atender en los hospitales cada uno de los casos que se presentan.





ESTRATEGIAS PARA FRENAR EL CONTAGIO

Ayer el Comando Operativo Regional Covid-19 se reunió y acordaron solicitar al Gobierno Nacional que las penas para los infractores de las normas sanitarias preventivas de bioseguridad sean más severas y se apliquen tanto a personas como a locales.

Para el caso de las personas que no cumplan con las normas dadas por el Gobierno, se pidió que la relación de infractores se eleve a Reniec para que se les dificulte hacer diversos trámites, y que esto pueda llegar incluso al nivel financiero o notarial ya que la multas que se están imponiendo no se pagan y los infractores parecen burlarse de éstas.

Otro de los pedidos fue hecho por el gobernador regional Manuel Llempén Coronel, quien dijo que se insistirá ante el Gobierno Central respecto a la transferencia de partidas presupuestales a las municipalidades para contratar fiscalizadores. Con este dinero se busca apoyar la fiscalización conjunta entre las autoridades a los locales que incumplan las normas de la emergencia sanitaria y se convocará a los medios de comunicación para que ayuden a promover la prevención de la covid-19.





PRIMERO ES LA SALUD

Ante la llegada de la segunda ola de la Covid-19 y la crisis en el sistema de salud que podría venir, el alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Martín Namay Valderrama, mostró su preocupación y anunció que se suspenderá el aniversario número 56 de creación política de su distrito para comprar 100 balones de oxígeno, que serán prestados a la población más vulnerable

“Todo el dinero que íbamos a invertir en las actividades por el aniversario, será reinvertido para la lucha contra el COVID – 19. Compraremos 100 balones de oxígeno, que serán prestados a la población que necesite de este equipo de salud, y activaremos otro consultorio móvil, para recorrer todos los sectores de La Esperanza y seguir aplicando pruebas moleculares. Estamos fortaleciendo la prevención. Sabemos que el aniversario es una fecha muy especial, pero la salud de nuestra población es primero. El número de contagios está en aumento y no nos quedaremos de brazos cruzados viendo cómo colapsan los hospitales y mueren las personas. Suena duro, pero no estamos en tiempos de celebrar” , afirmó el burgomaestre.





EL CASO DE LOS TRABAJADORES DE LA CORTE

Ante el anuncio hecho el día lunes por parte de los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de La Libertad (CSJLL) de un paro de 24 horas exigiendo se detengan las labores debido a que se han detectado 53 casos positivos del nuevo coronavirus (COVID-19), la presidencia del CSJLL emitió un comunicado donde detalla que “se procederá al descuento por trabajo no realizado el miércoles 27 de enero del 2021”.

“El paro de 24 horas anunciado por el Sindicato no ha seguido el procedimiento establecido en la ley. No se comunicó al empleador ni al Ministerio de Trabajo con el plazo de 10 días de anticipación, la comunicación a la Presidencia recién fue el 22 de enero, no se agotó el mecanismo de negociación, tampoco se adjunta el acta de votación mayoritaria para adoptar dicho acuerdo, entre otros requisitos, por lo que se procederá a realizar el descuento a quienes no trabajen en cualquiera de las modalidades (presencial, mixto o remoto) el día 27 de enero”, advierte el documento.