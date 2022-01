Hoy vence el plazo de la convocatoria a elecciones internas en los partidos políticos y movimientos regionales habilitados para las elecciones regionales y municipales del próximo 2 de octubre, según el cronograma establecido por el Jurado Nacional de Elecciones.

Detalles

Ese proceso estará a cargo del Reniec, que, de momento, ya realizó la verificación de domicilio declarado a nivel nacional, teniendo como resultado que 34,206 ciudadanos no residen en la dirección que declararon en su Documento Nacional de Identidad. En ese sentido, se dispuso de oficio la restitución al domicilio inmediato anterior en el padrón electoral.

Sin problemas

El siguiente plazo establecido en el cronograma se vencerá el 7 de junio, fecha límite para la publicación de los resultados de las elecciones internas. Desde el movimiento regional Trabajo Más Trabajo, que, hace dos semanas, sufrió la renuncia de algunos afiliados, indicaron que sus planes para las elecciones internas no se verán alterados.

“Cuando hemos llegado al movimiento, hemos llegado con todo un equipo, no creo que la salida de los señores nos afecte. A los amigos que renunciaron no les he visto participar en reuniones o convocatorias a diferencia de otras personas”, señaló Robert de la Cruz, quien se posiciona como precandidato a regidor de Trujillo por la mencionada agrupación.