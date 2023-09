El alcalde vecinal del sector Mampuesto, y actual presidente de la Asociación de Alcaldes de Consejos Territoriales de Trujillo, Gerardo Reyes Torres, propuso que se realice un debate técnico y abierto al público sobre el diseño de lo que sería la obra definitiva del drenaje pluvial para Trujillo, El Porvenir, Florencia de Mora y La Esperanza.

Como se ha informado, esta esperada obra tiene la finalidad de evitar que Trujillo y los otros aludidos distritos se inunden por efecto de las intensas lluvias que llegarían con el fenómeno El Niño.

Es una obra complementaria a la que se está ejecutando en las quebradas San Ildefonso y San Carlos, donde se colocan diques para reducir el impacto del agua y lodo que desciende como huaico a la ciudad.





SURGEN DUDAS

El dirigente comentó que el pasado mes de mayo varios alcaldes vecinales se reunieron con representantes de la empresa Lombardi Ingenieros Consultores, que está a cargo de elaborar el diseño de esta esperada obra. Ahí se les ofreció detalles de lo que se había proyectado y esto, según dijo, sembró una serie de dudas, pues lo planteado no los convenció.

“No lo digo yo, pues con nosotros trabaja un equipo técnico y son profesionales los que han reparado en algunas ideas que no quedan claras, por eso les planteo un debate técnico en el que también participen miembros de la prensa, autoridades y representantes de los colegios profesionales”, enfatizó.





LICENCIA SOCIAL

Gerardo Reyes sostuvo que lo que está buscando la empresa Lombardi es tener la licencia social para continuar con el proyecto, pues aún no cuenta con eso y por ello está convocando a reuniones informativas. “Como yo ya estoy haciendo estas observaciones, a mí no me han invitado, pero sí a los otros alcaldes vecinales; por eso yo pido que se realice un debate técnico público. Nos informaron que quieren construir una presa en el sector Mampuesto y llevar el agua por tuberías subterráneas al mar y al río Moche. Nosotros no queremos más diques ni presas, pues son una bomba de tiempo”, advirtió.

Otra observación hecha es que, tal como estaría planteado el diseño, las tuberías desembocarían “muy por debajo” del nivel del mar de Buenos Aires y el río Moche.

La empresa Lombardi Ingenieros Consultores trabaja en este proyecto desde el pasado 16 de enero. Se le otorgó 12 meses para terminar los estudios básicos y evaluaciones. Para elaborar el expediente técnico tiene seis meses más.





RUTA DEL AGUA

Mientras esas obras se concretan hay un plan denominado la “Ruta del Agua”, que busca impedir que Trujillo se inunde con los posibles huaicos. Para ello se colocarán 60 mil sacos con arena en puntos estratégicos.

Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional, dijo en Macronorte.pe que este es un trabajo conjunto que debería hacerse con la comuna de Trujillo y la ciudadanía, pero desde hace tres semanas hay un silencio desde la entidad edil.