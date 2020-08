La Libertad: Policías alertas ante fiestas clandestinas

Con el único propósito de que empresarios inescrupulosos no realicen reuniones sociales y que tengan un final fatídico como el ocurrido en una discoteca de Lima que acabó con la vida de 13 personas, la Policía redoblará su trabajo para evitar las ahora llamadas “fiestas clandestinas”.

A TOMAR CONCIENCIA

“Es lamentable lo sucedido en el distrito de Los Olivos, en la ciudad de Lima, pero esto nos debe llevar a la reflexión a efecto de tener en consideración que muchas personas no cumplen con las normas decretadas por el Gobierno. La Policía tiene la responsabilidad de garantizar el orden, la seguridad y también la de intervenir locales nocturnos o casas familiares donde se estén realizando reuniones sociales”, manifestó el jefe de la III Macro Región Policial La Libertad, general Ángel Toledo Palomino.

El alto mando de la Policía en la región recordó que hace una semana se intervino a 34 personas que asistieron a una fiesta privada en el local “Tabaco y Ron”. Además, se retuvo a varios menores que participaban de una fiesta semáforo en el centro poblado El Milagro, en el distrito de Huanchaco.

El general Ángel Palomino advirtió que para salvaguardar la salud de los liberteños los detectives podrán ingresar a las casas o locales donde se realicen este tipo de actividades que están prohibidas, siempre respetando los protocolos de bioseguridad que tienen la Policía Nacional del Perú.