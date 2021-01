El presidente de la Primera Sala Especializada Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, Walter Cotrina Miñano, solicitó inhibirse de ver la apelación presentada por la defensa del prófugo Daniel Marcelo Jacinto, en el marco del caso Baños Químicos, por el que el suspendido alcalde y otros exfuncionarios de la Municipalidad Distrital de La Esperanza fueron sentenciados a cuatro años y ocho meses de pena privativa de la libertad efectiva.

En un documento cursado por el magistrado, al que Diario Correo tuvo acceso, se detallan tres fundamentos para inhibirse del caso. El primero está relacionado con la donación de impresoras que hizo Daniel Marcelo, cuando Miñano Cotrina era presidente de la Corte por el periodo 2011-2012.

“En mi condición de presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad en el periodo 2011-2012, a mérito de las facultades concedidas por un acuerdo del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial se firmó un convenio de cooperación entre la Corte Superior de Justicia de La Libertad y la Municipalidad Distrital de La Esperanza, en ese entonces representada por el ingeniero Daniel Marcelo Jacinto, alcalde de ese distrito, para la donación de impresoras para el módulo básico de La Esperanza”, precisa.

También recordó que el mismo Daniel Marcelo Jacinto, exalcalde de La Esperanza, lo distinguió y hasta le entregó una medalla por su “destacada trayectoria”.

“Mediante resolución de alcaldía de fecha 28 de enero de 2011, me distinguió con un reconocimiento y medalla a la ciudad por mi destacada trayectoria al haber asumido el cago de presidente de la Corte, por haberme forjado en ese distrito (La Esperanza) desde mi niñez. Reconocimiento que la Municipalidad acostumbra a extender a destacados profesionales del distrito”, indicó.

Sin embargo, el juez Walter Cotrina, también aseguró que no le une ninguna amistad con el electo alcalde de Trujillo Marcelo. Pese a ello recordó que el mismo militante de Alianza Para el Progreso (APP) donó canastas por gestión de su hermana.

“Igualmente en ese periodo el ingeniero Daniel Marcelo Jacinto, con quien no me une amistad notoria ni enemistad, a quien tuve la oportunidad de conocerlos en su condición de autoridad edil, por gestión de mi hermana Myriam Cotrina Miñano, que apoyaba en el Comité de Damas de la Corte, donó en forma personal unas canastas navideñas para el personal de vigilancia y de limpieza de la sede central, lo que fue motivo de una investigación disciplinaria que finalmente fue archivada por no evidenciarse irregularidad alguna”, añadió

La solicitud del magistrado fue declarada “fundado”, y se determinó que su lugar sea asumido por el juez superior de menor antigüedad de la Segunda Sala Penal de Apelaciones; de esta manera se notificó la intervención del juez Marco Aurelio Tejada Ortiz.

Hay que indicar que en la edición de hoy, Diario Correo informó sobre un pedido planteado por el abogado José Miranda, quien afirmó que el juez Cotrina debía inhibirse pues el nombre del magistrado aparecía como padrino en una placa colocada en el parque Capricornio.