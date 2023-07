Desde diversos flancos se viene trabajando en estos últimos meses para reactivar y seguir impulsando el sector turismo en la región La Libertad, pues la pandemia de la Covid-19 y las protestas y reclamos al Gobierno Central, en varios puntos del país, terminaron por hundir a este rubro.

Sin embargo, algunas voces sostienen que lo avanzado podría borrarse de un plumazo si es que la sombra de nuevas protestas en lo que se ha denominado “Tercera Toma de Lima” cubre otra vez el país.

David Calderón De Los Ríos, director de la Dirección Desconcentrada de Cultura en la región La Libertad, expresó su preocupación por el anuncio de nuevas protestas y presunta convulsión social a partir de este 19 de julio.





SURGE EL MIEDO

Advirtió que esta situación juega en contra de todo lo que se está avanzando para impulsar el turismo en nuestra región, pues muchos visitantes podrían decidir no viajar por temor a quedar varados en las carreteras o aeropuertos.

“Estamos tratando de salir de todo esto (pandemia y protestas) y esperamos que no se paralicen más las actividades. Considero que hay otras formas de exigir, pero no se puede ir en contra de las normas y tomar carreteras, el vandalismo, que ya hemos visto y que trae consecuencias hasta con pérdidas de vidas. Todos tenemos derecho a la protesta, pero también hay que respetar”, manifestó.

El funcionario comentó que el país pide a gritos la reactivación económica y los restaurantes, tiendas, hoteles y demás sectores que se conectan para darle un buen servicio al turista recién están retomando con la normalidad de antes y no se puede retroceder con actos de violencia en carreteras y aeropuertos.





CONFIANZA

David Calderón indicó que desde febrero de este año se empezó a notar que el turista había retomado la confianza de viajar y quedarse en las regiones, por lo que desde su despacho se empezó a trabajar para darle las mejores condiciones para que su experiencia de conocer nuestro departamento y sus centros turísticos sea de la mejor.

"Mira, estaban ingresando al Complejo Arqueológico Chan Chan 200 personas, pero eso cambió, pues en uno de los últimos programas de 'Museos Abiertos' (el 2 de julio) han ingresado 1,600 personas. Mi meta es que después de Cusco, la otra opción para los turistas sea Trujillo", enfatizó.





SE SUMA

Alfonso Medrano, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, también opinó sobre el tema y dijo que no podemos darnos el lujo de perder ese dinamismo que está tomando la economía en el país.

“Tenemos una ciudad golpeada por una serie de necesidades. No nos podemos dar el lujo de paralizar la región como es Virú, Chao, carreteras del interior. Ya se ha visto todo el daño que se hizo por paralizar las actividades. Creo que hay diferentes estamentos para hacer los reclamos al Congreso de la República a nivel de prensa, pero no tienen ningún derecho a bloquear las carreteras, ni nacionales, ni regionales. No hay que generar atraso”, acotó.

