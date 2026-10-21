En el marco de la V sesión de la Plataforma de Defensa Civil, la gobernadora regional de La Libertad, Joana Cabrera Pimentel, invocó, ante los pronósticos adversos de presencia de lluvias fuertes para los próximos días, a que la población esté muy preparada, y a los alcaldes solicitó participación permanente para seguir articulando acciones y reducir el impacto de los daños.

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La autoridad regional fue informada por el subgerente de Defensa Civil, Ricardo Lazo Suji, que a corto plazo, además de los 52 trabajos ya realizados, se vienen 16 nuevas intervenciones en puntos críticos del río Chicama, 10 de los cuales lo verá directamente su área mediante el alquiler de maquinaria, y los otros 6 serán vistos por la Gerencia Regional de Agricultura a través de Obras por Impuestos.

ZONAS DE TRABAJO

Las 10 intervenciones serán en la bocatoma Chicamita-Chiclín, Roma, Facala, Atahualpa I, Atahualpa II, Canal El Tesoro, Bocatoma La Barranca, Salinar, Chiclayo. Las obras de la Gerencia de Agricultura será en los sectores: Tres Vientos, Cenizas, Pase Maurto, Pongochongo, Nazareno, Cartavio 21.

Joana Cabrera adelantó también que se tiene ocho pool de maquinaria trabajando en labores de prevención con disponibilidad para trasladarlos a los puntos donde ocurra una emergencia. “El Ejecutivo designó al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, como el coordinador de nuestra región por el fenómeno ‘El Niño’. Ahí gestionaremos todo el apoyo necesario”, sostuvo.

LLUVIAS

En su balance del Senamhi, una especialista remarcó que entre el verano 2026 – 2027 hay una probabilidad del 48% de que el fenómeno El Niño Costero tenga una magnitud extraordinaria, un 45 por ciento una magnitud fuerte y 7 por ciento una magnitud moderada. “En la costa se espera lluvias mayormente ligeras por trasvase, pudiendo ser más fuertes en noviembre”, concluyó.

Vale recordar que el GORE, junto a otros actores como Ministerio de Vivienda, Autoridad Nacional del Agua, municipios, ha ejecutado 52 trabajos de limpieza y descolamatación en puntos críticos. Aparte, se tiene operativo a 31 almacenes adelantados con la ayuda humanitaria (alimentos y herramientas) necesario para atender a las personas damnificadas.