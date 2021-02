Las vacunas contra el nuevo coronavirus llegarán esta semana a La Libertad. Tras el arribo de las 300 mil primeras dosis, el gobierno regional confirmó que desde el Ministerio de Salud (Minsa) les enviarán 7,376 dosis para iniciar con las primeras inmunizaciones al personal involucrado en la primera línea de lucha contra este letal virus.

En la región se necesitaban 25 mil vacunas para poder atender a todos los profesionales de salud, tanto del Minsa, EsSalud y la Sanidad de la Policía.





DETALLES

“Está llegando 7,325 dosis (después se confirmó la diferencia), entonces de toda esta primera fase del 100% nos iba a llegar el 37%, pero ahora con esto último nos está llegando un poco menos del 11%. No olvidar que hay el compromiso de las coordinaciones que el 14 (de febrero) estaría llegando las otras 700 mil vacunas restantes para completar el millón, y aún con esto solo estaríamos cumpliendo con el 37% dentro de la primera fase”, indicó el gerente Padilla.

En la conferencia virtual dirigida por el funcionario, refirió que la vacuna llegaría a la región entre el 11 y 12 de esta semana; sin embargo, ayer por la tarde, el gobernador regional Manuel Llempén Coronel hizo referencia a un compromiso del Ministerio de Salud y lanzó otra fecha.

“Nos hemos preparado con la debida anticipación y estamos listos para la recepción, el almacenamiento, distribución y aplicación de la vacuna con dos enfoques, velocidad y seguridad. El Minsa nos ha informado que probablemente el primer lote de vacunas llegue este sábado 13 de febrero”, afirmó.

Los 7,376 profesionales de la salud que serán vacunados en esta primera fase ya tienen asegurada la segunda dosis. Esta llegará justo con el segundo lote que tendría que llegar a La Libertad en el transcurso de la próxima semana.

“Se suponía que para vacunar al personal de salud de todos los sectores necesitábamos 25 mil, pero nos están dando 7,325, entonces tengo que priorizar a los hospitales 2I, que son los principales que están viendo covid; a los 3I, 3II y a los 2 E, qué quiere decir esto, al personal que está viendo hospitalizaciones, atención directa de pacientes y también a los que tienen Unidad de Cuidados Intensivos. Tengo que priorizar”, aseguró.









cuántas llegarán. El gobierno regional tenía planificado recibir un total de 67 mil vacunas, esto como parte del millón de dosis adquiridas por el Gobierno. Sin embargo, es cuestión de una semana para completar esa cifra, mientras tanto se enfocarán en atender al personal de salud.

“Nuestro equipo de inmunizaciones está conformado por 92 brigadas, con 184 profesionales, lo que incluye enfermeros y técnicos. Ellos vacunarán en los 42 puntos establecidos, que incluyen hospitales, centros materno infantiles y los institutos de salud de toda la región. Es importante recalcar que la vacuna es segura, gratuita y voluntaria”, afirmó Llempén.

Una vez que se complete el primer lote de vacunas en La Libertad, ya se podrá inmunizar al personal de la Policía, Ejército, bomberos, cruz roja, brigadistas, serenazgo y estudiantes de salud.





VIGILANCIA

Al respecto, el gerente regional de control de La Libertad, David Quiroga Paiva, manifestó que desde la Contraloría seguirán de cerca todo esto proceso, y para ello habrá un equipo especial.

“Las vacunas, se está disponiendo que 17 profesionales inicien el acompañamiento de estas vacunas. Cuando la vacune llegue a La Libertad, nosotros como Contraloría vamos a estar ahí, vamos a estar ahí custodiando y acompañando ese proceso (...) Se busca evitar filtraciones, vamos a estar ahí, así como estuvimos en temas de emergencia, oxígeno, mercados, esta etapa la Contraloría va a desplegar un equipo importante para que no existan problemas o riesgos en la vacunación que se va a dar muy pronto”, aseguró.

Asimismo, el contralor Nelson Shack refirió que para este primer trimestre del año asumieron el compromiso de desplegar servicios de control en los más de 40 puntos del país donde se repartirá el primer lote del millón de vacunas contra la covid-19. El objetivo es verificar su distribución y que sea aplicado a la población con la finalidad de evitar el surgimiento de un mercado negro.





¿Hay desconfianza por la vacuna?. Esta pregunta fue respondida por el gerente Fernando Padilla Bartra, quien todavía no ha confirmado que el gobernador Manuel Llempén sea el primero en vacunarse en La Libertad.

“A eso no escapamos los trabajadores de salud, hay muchos que se les crea pues (dudas) pues es una vacuna que no tiene mucho tiempo, anteriormente nuestras vacunas para que se produzcan demoraban ocho o diez años, o sea ya no son los problemas quizás del chisme, nosotros que conocemos sino más bien de inseguridades. Pero a raíz de las últimas encuestas que estamos haciendo, esto ya ha subido bastante, quedan menos, pero consideramos que en el transcurso de que vayan viendo que a todos se aplican, todos van a cumplir con ello. Ya estamos casi por llegar al 801% (de aceptación a la vacuna)”, destacó el gerente Padilla.

El gobernador Manuel Llempén añadió que todo el proceso de la vacunación en La Libertad será transparente, trabajando con un padrón nominal con nombres de las personas a vacunar enviado por el Minsa, y que para garantizar eso está pidiendo el acompañamiento de la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y Susalud.





SE REBELA POR LA VACUNA

El alcalde de Trujillo, José Ruiz Vega, destacó el envío de las primeras dosis a la región, no obstante, cuestionó que hasta ahora no le permitan a los gobiernos locales adquirir de manera directa la vacuna. En ese sentido, el apepista se reunió con otras autoridades ediles de la costa y el ande de La Libertad para darle un ultimátum al presidente Francisco Sagasti.

“No sentimos apoyo del Gobierno Central. Solo para contratar personal de salud y comprar medicinas no hemos recibido un solo sol. Si hasta este jueves las autoridades no nos escuchan, el día viernes, a las 9:00 a.m., haremos una marcha de autoridades. Damos un plazo perentorio para que los ministros se ensucien los zapatos y nos expliquen por qué no llegan los recursos a la región”, refirió.

En la reunión de alcalde también se acordó exigir al presidente de la República Francisco Sagasti que se cuente con mayor presupuesto nacional para que, además de que los municipios provinciales puedan comprar planta de oxígeno medicinal, también los gobiernos locales contraten personal de salud.





NUEVO LABORATORIO

De otro lado, se confirmó la instalación de un nuevo laboratorio de procesamiento de pruebas moleculares rápidas que estará ubicado en el hospital distrital Jerusalén, en La Esperanza, y permitirá descentralizar este proceso que actualmente solo tiene a cargo el Laboratorio de Referencia de Salud Pública La Libertad.

El nuevo laboratorio, que se viene impulsando desde la Red de Salud de Trujillo – Utes N° 6, permitirá procesar un máximo de 100 muestras moleculares diarias a nivel de la provincia de Trujillo. De acuerdo al director del hospital distrital Jerusalén, Víctor de la Cruz Tirado, los resultados de estos exámenes se podrán determinar en 24 horas, utilizando la técnica LAMP.