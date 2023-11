La decisión de los secuestradores de liberar al empresario trujillano Iván Marcell Díaz Garrido no habría obedecido a que los detectives de la División de Investigación Criminal (Divincri) de Trujillo les pisaban los talones, sino que los familiares de la víctima pagaron más de medio millón de soles a los raptores. Así lo ha revelado el portal periodístico Causa Justa.

En un informe publicado ayer, Causa Justa también precisa que no fueron los agentes locales los que presuntamente mantuvieron negociaciones con los secuestradores, sino un equipo especializado de la División de Secuestros de la Dirección Nacional de Investigación Criminal (Dirincri) llegado de Lima.

Del mismo modo, se revela que se acordó colocar el dinero en una mochila en un punto de la ciudad de Trujillo.

Hasta ese lugar llegaron dos de los presuntos secuestradores a recoger el pago.

Un día después, tras un operativo en el distrito de Laredo, fueron capturados J. R. C. R. y su esposa J. R. V. C. El primero habría reconocido que recogió la mochila y la segunda afirmó que no sabía qué contenía.

Un juzgado aceptó el pedido de la Fiscalía de 18 meses de prisión preventiva para ambos y ya estarían tras las rejas en el penal El Milagro.

