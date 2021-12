Las empresas agroindustriales generan un importante número de empleos en la región La Libertad, y terminar las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Pech) significaría contar con más de 150 mil nuevos puestos de trabajo directos.Sin embargo, la última normativa dispuesta por el Ejecutivo para poder prevenir más contagios y muertes por la pandemia del Covid-19, podría originar que miles de ciudadanos pierdan su empleo en el sector, o que se vean impedidos de ingresar a laborar a empresas del rubro, toda vez que no cuentan con el carné de vacunación.

NO VACUNADOS

Elidia Dalia Tandaypan, secretaria general de la Federación de Trabajadores del Sector Agrario en la región La Libertad, informó ayer a Diario Correo que hay empresas que estarían obligando a los trabajadores que no cuentan con este documento a presentar su carta de renuncia y en otros casos presentar solicitudes de permiso por motivos personales.

La dirigente precisó que en la región La Libertad hay al menos 100 mil trabajadores laborando en empresas agroindustriales y de ellos solo el 50% ha optado por inmunizarse contra el Covid-19 con las dos dosis.

“Hay varias empresas que ya empezaron a prohibirnos el ingreso por no tener el carné de vacunación contra el Covid-19 y eso nos parece que va en contra de nuestros derechos. Nosotros hemos enviado un documento al Ejecutivo para que, por favor, evalúe el caso de los trabajadores del sector agroindustrial, ya que nuestro centro laboral es distinto a otros”, sostuvo.

ARGUMENTOS

En efecto, Elidia Tandaypan alega que los trabajadores agroindustriales no trabajan aglomerados, pues lo hacen en campo abierto y en un distanciamiento prudente.

“Así no podemos contagiarnos; no sé por qué sacan una ley que nos perjudica a nosotros. En todas las empresas hay trabajadores que tenemos miedo, tenemos mucho temor de vacunarnos, porque hemos visto a personas fallecer, incluso, teniendo las dos dosis”, agregó.

La dirigente mencionó también que muchos otros trabajadores profesan una religión que les impide vacunarse. Yo no estoy vacunada y no pienso vacunarme porque pertenezco a una religión y no puedo vacunarme y contradecir lo que me enseña la biblia. El Estado debe evaluar esta realidad. Otra cosa muy distinta es trabajar en planta, pero nosotros estamos en campo. No nos pueden marginarnos ni excluirnos de nuestros centros laborales”, recalcó.

MARCHA

Tandaypan reveló que para hoy se ha programado una marcha a nivel nacional de todos aquellos que están en contra de la exigencia de la vacuna y del carné. “Nos vamos a movilizar en Trujillo.

“Hay muchos trabajadores que migran de la sierra y de la selva a trabajar acá a las agroindustriales. Ellos tienen familia, alquilan cuartos y no pueden obligarlos a vacunarse para no sacarlos del trabajo”, añadió.

Mañana se sostendrá una reunión con dirigentes de otras organizaciones sociales en La Libertad que están en contra la exigencia del carné de vacunación, para elaborar un documento mediante el cual se le reitere al Ejecutivo pronunciarse sobre este tema.

OPINA

Mónica Sánchez, la exvicegobernadora regional de La Libertad, comentó que actualmente ha estado muy cerca a los sindicatos de los trabajadores agroindustriales y ha detectado que hay miles de personas que podrían perder su trabajo en las agroindustriales por no tener la vacuna.

“Ya hemos alertado de un posible conflicto social. Yo no hablo desde fuera, hablo desde adentro y pienso igual a la mayoría. La vacuna es importante, pero lo que no pueden prohibir es el derecho al trabajo y ese trabajador que hoy no dejan ingresar se tendrá que ir a la informalidad y correrá más riesgo de contagiarse”, comentó.

Sánchez precisó que la semana pasada sostuvieron reuniones con sindicatos de trabajadores agroindustriales de Ica y se ha indicado que son a nivel nacional 150 mil los que perderían su empleo por no estar vacunados. “El Ministerio de Salud tiene que sacar una resolución en la que diga que este sector está exceptuado”, propuso.

VACUNA AVANZA

Mientras este grupo de trabajadores del sector agroindustrial exigen se respete su derecho a no vacunarse, otro numeroso sector de la población se ha volcado a los vacunatorios para poder inmunizarse contra el letal Covid-19.

Ayer el gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén, precisó que el 60% de los pacientes que actualmente ocupan camas UCI son personas mayores de 60 que no cuentan con ninguna de dosis de la vacuna contra el virus.

Por eso volvió a pedir a la población que acuda a los 19 centros de vacunación habilitados para poder aplicarse la vacuna.

Según reporte de la Gerencia Regional de Salud de La Libertad, en total ya se han aplicado 2′768, 325 dosis de vacunas de las cuales 1′426,057 son primeras dosis; 1′209,369 son personas con dos dosis y 150 mil son los ciudadanos que ya tienen la tercera dosis de refuerzo.

“La vacuna está permitiendo que la tercera ola no sea tan dura, por eso la población debe cumplir con vacunarse”, agregó Manuel Llempén.

Ayer, por tercer día consecutivo, la plaza de armas de Trujillo fue escenario de una masiva actividad de vacunación. La población acude en gran número para poder aplicarse la vacuna y así poder tener el carné que les permita ingresar a espacios públicos cerrados.