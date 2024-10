El presidente de la Confederación Regional de Empresas y Transportistas de La Libertad (Coretralib), Raúl Muñoz Reyes, aseguró que esperan que las autoridades regionales y nacionales cumplan con los pedidos que hicieron para mejorar la seguridad ciudadana en esta parte del país; de lo contrario, se sumarán a la paralización nacional del próximo 12 de noviembre.

Coordinación

El dirigente consideró que la paralización del martes fue “un éxito”. Agregó que ya pactaron una reunión con el gobernador César Acuña, para que lleve el pedido de los transportistas a la presidenta Dina Boluarte.

“Las otras ciudades están anunciando paros indefinidos, pero no quisiéramos llegar a esto. La solución depende del gobierno nacional, también del gobierno regional y del Congreso”, indicó.

El presidente del Coretralib recordó que entre sus pedidos figuran: la instalación de geolocalizadores en Trujillo, derogar la ley que permite la compra indiscriminada de armas de fuego, la creación de un laboratorio de criminalística y la promulgación de una ley que permita dar de baja a un número que se compruebe que es usado para extorsionar.

“En la reunión nosotros le vamos a poner un plazo al gobernador, porque creo que como trujillanos merecemos respeto y vivir en paz. En la conversación vamos a sacar un acuerdo y a ese acuerdo le vamos a poner un plazo. El 12 de noviembre hay un paro nacional que se está convocando, de no solucionarse los problemas en estos días. Es un tiempo más que suficiente para que el gobierno solucione este problema”, acotó.

Reclamo

Richard Tapia, analista político, dijo que de no verse resultados debería convocarse a una nueva protesta, pero no solo en contra del Congreso y la presidenta Dina Boluarte, sino también en rechazo al alcalde de Trujillo, Mario Reyna, y al gobernador César Acuña, porque no invierten en seguridad ciudadana.