“Autoridades y funcionarios de Gestión de Riesgo de Desastres de toda la Macro Región Nor Oriente del Perú arribarán a Trujillo el próximo 5 y 6 de mayo para participar del ‘I Encuentro de Funcionarios en Gestión de Riesgo de Desastres de la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente del Perú’”, anunció el Presidente de la Mancomunidad Nor Oriente, gobernador Manuel Llempén Coronel.

El objetivo principal de este encuentro es promover un espacio de diálogo, búsqueda de soluciones y fortalecer la articulación interregional en torno a la Gestión del Riesgo de Desastres con las diferentes regiones que integran dicha mancomunidad regional, desde una perspectiva de análisis y propuestas a través del trabajo articulado interregional. “Es muy importante promover estos espacios para fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en toda la Mancomunidad Nor Oriente.

Que este l Encuentro de funcionarios vinculados a la GRD pueda sembrar en cada una de sus regiones una cultura de prevención, reducir el riesgo y una respuesta coherente que permita proteger a más familias. Más vale prevenir que lamentar”, comentó el Ing. Manuel Llempén, Presidente de la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente del Perú. En este evento participarán funcionarios en Gestión del Riesgo de Desastres de la Mancomunidad Macro Región Nor Oriente del Perú, representando a instituciones como INDECI, CENEPRED y Gobiernos Regionales del Nor Oriente del país.

“Consideramos que la Gestión del Riesgo de Desastres con enfoque de inclusión y protección de las personas vulnerables debe ser una prioridad para los gobiernos regionales y locales, articulando con la comunidad, siendo importante el involucramiento y participación de las organizaciones sociales y los líderes comunitarios. En este I Encuentro de Funcionarios GRD Nor Oriente, esperamos que se generen propuestas e intercambio de ideas en favor de una Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres, desde los avances y logros así como desafíos que enfrentan cada una de las regiones”, comentó Marcela Castillo, Coordinadora del Proyecto GRD en la Macro Región Nor Oriente del Perú.

El encuentro es organizado por la Mancomunidad Nor Oriente junto a Save The Children con apoyo de USAID/BHA. El evento se realizará en el Double Tree by Hilton de Trujillo, los días 5 y 6 de mayo a las 8:30 a.m. Los funcionarios invitados participarán en dos días de actividades.