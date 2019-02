“Limpien calles, protejan sus bienes y sellen los enchufes”

Síguenos en Facebook

Las cosas claras. Lo que podría entenderse como un arranque de sinceridad, ayer el propio gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén Coronel, aceptó que sus antecesores, incluido su compañero de línea política Luis Valdez Farías, no ejecutaron obras de prevención ante desastres.

Llempén los excusó alegando que nunca hubo presupuesto para ese tipo de obras y que recién ahora se podrán elaborar proyectos y hacer trabajos definitivos para mantener segura a la población ante eventuales sucesos naturales.

EXTRANJERO

En ese sentido, el gobernador precisó que dentro de dos meses se firmaría un convenio con el Gobierno de Canadá para que ejecute una obra integral y definitiva en las quebradas San Ildefonso, San Carlos y el León.

Esta obra de gran envergadura, nunca antes hecha en esta parte del país, se construirá en un plazo de 18 meses.

Esto último significa que aproximadamente durante los dos siguientes años, la ciudad de Trujillo y varios de sus distritos estarán expuestos y vulnerables ante la activación de alguna de estas quebradas.

RECOMENDACIONES

Es por ello que ante la advertencia del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), sobre la presencia de lluvias en las siguientes semanas, Manuel Llempén se animó a brindar ciertas recomendaciones a la ciudadanía para salvaguardar su integridad física y la de sus bienes.

“Le estamos recomendando a la población de todos los distritos que entremos al programa de limpieza de techos. Los distritos, por donde normalmente bajan las quebradas, deberían tener las calles totalmente limpias, sacar todos los escombros y objetos que puedan desviar el caudal. A los vecinos se les pide no hacer interferencias para que no ingresen a su área , sino que respeten lo que Defensa Nacional y distrital están haciendo”, manifestó.

CUIDEN SUS BIENES

Pero las sugerencias del gobernador no quedaron ahí nada más, pues pidió a los pobladores que habitan las zonas por donde pasan las aguas de las quebradas “tener las salas de sus casa desocupadas”.

“Es lo elemental para cuidar sus pertenencias. Además, hay unas placas que pueden cubrir los enchufes. Hay que sellar esos enchufes para nosotros cuidarnos de un cortocircuito; debemos tomar ciertas precauciones”, enfatizó.

Llempén dijo que es “totalmente consciente” que no se tomaron las obras con previsión y que, lamentablemente, ya han pasado varios meses. “Pero, por favor, yo recién estoy un mes en actividad, pero en dos meses hacemos el contrato Estado a Estado con Canadá y en 18 meses está garantizado la obra integral en las tres quebradas”, recalcó.

LA OBRA

Lo que se refiere el gobernador está relacionado a lo expuesto hace un par semanas por el especialista en obras de infraestructura hidráulicas Mark Bergman.

Este canadiense recorrió las quebradas y propuso unir San Carlos, San Ildefonso y El León, en un solo canal que pasaría por zonas despobladas del distrito de Laredo, precisamente por la parte alta, con salida por Galindo hacia el río Moche, para luego desembocar al mar.

SIN RIESGOS

Según se explicó, esto no implicaría riesgos para la población de Laredo porque el canal para evacuar el agua de las quebradas sería ancho y con bordes reforzados con enrocado y concreto. Incluso, se ha previsto un trazo de manera que no afecte muros prehispánicos en la zona de Galindo.

El drenaje por esta ruta empalmará en las alturas aprovechando la geomorfología de la zona en cotas altas; el trazo será perimetral y no afectará áreas urbanas.

VISTO BUENO

Esta propuesta volvió a ser expuesta el último martes ante el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Oliva, quien visitó Trujillo como coordinador de las acciones a tomar frente al posible riesgo por el aumento de lluvias y desbordes de ríos.

Tras escuchar al canadiense Mark Bergman se le dio el visto bueno a su propuesta.

“Lo interesante es que el canal no entrará por el Porvenir ni Laredo, es decir no habrá expropiaciones de viviendas; porque como saben aquí en el Perú conocemos que obra en la que se tiene que hacer expropiaciones es obra que no concluye, miren la Autopista del Sol, miren Chavimochic”, resaltó Manuel Llempén.

CONVERSACIÓN

El gobernador mencionó que al contar con un proyecto para la obra integral en las quebradas San Ildefonso, San Carlos y León es determinante decidir en qué modalidad se ejecutará la obra.

“Nosotros ya conocemos y tenemos una muy buena experiencia con los contratos y convenios Estado a Estado. Eso está dando resultados, se cumple a tiempo y son hechos por expertos. Por ejemplo, los Panamericanos fue hecho con el convenio con Inglaterra y ya están concluyendo, y han llegado culminar antes del tiempo pactado. Nosotros ya hemos conversado con la embajadora de Canadá, ella vendrá la próxima semana”, adelantó.

DESASTRE

Es importante recordar que en marzo de 2017, el fenómeno El Niño Costero provocó intensas lluvias en La Libertad que provocaron que las quebradas San Ildefonso, San Carlos y León se activaran.

Fueron siete los huaicos que cayeron sobre Trujillo. Se destruyeron las pistas, centenares de familias perdieron sus casas y las calles quedaron repletas de barro y lodo. Tardó varios meses poder limpiar las vías y aún hay familias que no recuperaron sus viviendas ni sus bienes.