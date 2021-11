Hoy los siete congresistas de la República por La Libertad elegidos en los comicios del 11 de abril cumplen 120 días de haber jurado al cargo. En ese periodo, entre todos presentaron un total de 30 proyectos de ley [ver columna de la página 3], pero más allá de la cantidad que cada uno haya presentado, para algunos analistas y excandidatos al Parlamento es “más de lo mismo”. Salvo la moción para destrabar la tercera etapa de Chavimochic y el proyecto para remediar el río Moche, ninguna de las iniciativas legislativas presentadas, según la página web del Congreso, responde a demandas urgentes de la región.

Cifras

En las elecciones de este año, los electores liberteños eligieron como sus representantes en el Parlamento para el periodo 2021-2026 a Magaly Ruiz Rodríguez, Héctor Acuña Peralta (Alianza para el Progreso), Diego Bazán Calderón –fue elegido por Renovación Popular, pero el 9 de agosto renunció a su partido y luego pasó a las filas de Avanza País–, Juan Burgos Oliveros (Avanza País), Víctor Flores Ruiz (Fuerza Popular), Luis Kamiche Morante (Perú Libre) y Carlos Alva Rojas (Acción Popular).

De los siete legisladores, el que más proyectos de ley ha presentado es Diego Bazán, el joven excandidato a la Alcaldía de Laredo en los comicios de 2014.

Con su proyecto presentado ayer, ‘Ley que crea incentivos para promover la inversión en telecomunicaciones en las localidades urbanas’, Bazán suma ocho propuestas.

También figuran entre sus iniciativas la creación del distrito de San Ignacio (Otuzco), el fortalecimiento del cuerpo general de bomberos voluntarios y la creación de un régimen tributario transitorio de emergencia para reactivar la actividad turística nacional, sector cuyos negocios perdieron S/ 60 millones por la pandemia de la COVID-19.

Sin embargo, para la excandidata al Congreso por Juntos por el Perú Eliana Pérez Barrenechea, cantidad no siempre es sinónimo de calidad. “Primero, habría que ver cuántos de estos proyectos realmente responden a las necesidades de la población y luego, cuántos terminan convirtiéndose en ley. Creo, además, que están priorizando las individuales y no una agenda regional”, dijo.

El 24 de setiembre, la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, juramentó en Trujillo al grupo parlamentario de La Libertad y además de resaltar la “unidad” de sus siete integrantes, auguró grandes logros en beneficio de esta región. No obstante, 57 días después, la historia parece repetirse. “Como en congresos anteriores, cada uno tiene su propia agenda y no coinciden en las prioridades de la región, pero lo más grave es que no coordinan con las autoridades regionales ni municipales, salvo cuando se trata de grandes obras y muchas veces hay otros intereses de por medio”, comentó Miguel Rodríguez Albán, exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y excandidato a la presidencia del gobierno regional.

Lista

El segundo legislador con más propuestas es Juan Burgos. De las seis que ha presentado, ninguna, sin embargo, obedece a necesidades urgentes de la región como la erosión costera. Su último proyecto, ‘Ley que crea el registro nacional del artista’, fue ingresado el 21 de octubre.

Héctor Acuña, de APP, tampoco ha presentado proyectos para beneficio estricto de la región. No obstante, una de sus propuestas que más llama la atención es la ‘Ley que promueve la descontaminación del cableado aéreo en las zonas urbanas’.

No es ajena a este balance Magaly Ruiz, la exregidora de la Municipalidad Distrital de La Esperanza (MDLE). Aunque pretende que se regule la participación del Ejecutivo en el nombramiento y designación de funcionarios públicos con el objetivo de que condenados por terrorismo, corrupción y otros delitos no puedan ocupar altos cargos en el Estado, también busca que se declare de interés nacional “el reconocimiento al primer colegio chino en América, C.E.P. Peruano - Chino Diez de Octubre, ubicado en Breña (Lima)”.

No obstante, el último miércoles, el Congreso aprobó una moción presentada por Ruiz que propone “la creación de una Comisión Multipartidaria encargada de evaluar, proponer y fiscalizar la Tercera Etapa del Proyecto Especial Chavimochic por [un plazo] de 120 días”.”La tercera etapa [del proyecto de irrigación] es la que necesita nuestra mirada”, expresó la parlamentaria.

Una de las labores más ausentes en la bancada liberteña es precisamente la de fiscalización, señala Eliana Pérez, también comunicadora social y catedrática. “Tenemos antecedentes graves de corrupción en APP –partido al que pertenece Magaly Ruiz– e incluso hay un exalcalde prófugo como Daniel Marcelo (APP), pero pese a esa urgencia que tenemos, de que se haga un trabajo de fiscalización a nuestras autoridades, no la tenemos”, cuestionó Pérez.

En la cola

Roberto Kamiche, de Perú Libre, es autor del proyecto de ley que declara de interés nacional y necesidad pública la remediación y protección del río Moche. Sus otras dos propuestas también están en “comisión” aún.

En el caso de Víctor Flores, su iniciativa conjunta de ampliar el bachillerato automático hasta el 2023 ya ha sido aprobada por la Comisión de Educación. Sus otras dos propuestas tienen que ver con turismo nacional y la designación de los ministros del Interior y Defensa.

Carlos Alva, curiosamente conocido como ‘Tío Chamba’, solo ha presentado dos proyectos en estos 120 días de labores. Además, es vocero de la bancada regional y titular de la Comisión de Energía y Minas. Mientras, en Huamachuco, el cerro El Toro continúa siendo el mayor punto de concentración de minería ilegal en la región.

“Sobre el tema tan delicado y urgente como la seguridad ciudadana no hay nada de nada; demuestran, además, un desconocimiento de la problemática y lo único que hemos visto son audiencias públicas que también vienen ya haciéndose hace años. En realidad, es más de los mismo”, enfatizó Rosa Benites Goicochea, exfuncionaria de la MPT y exaspirante al Congreso por el Frente Amplio.