Luis Santa María Calderón: “Que no les tiemble la mano, firmen la adenda”

Luis Santa María Calderón recuerda haber estado presente cuando hicieron detonar la dinamita en las enormes moles de roca para dar inicio a los trabajos de lo que significaría el Proyecto Especial Chavimochic (Pech), una de las obras de irrigación más importantes del norte del país.

Es por ello que el exdiputado, exalcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y actual vicepresidente Grupo Empresarial Pro Región La Libertad, dice no entender el porqué se ha permitido que la tercera etapa de esta megaobra esté paralizada más de dos años.

Sostiene que los actos corrupción que envuelve a la empresa Odebrecht, encargada de la ejecución de las obras, deben investigarse por cuerdas separadas y que una investigación no puede paralizar un proyecto cuyos beneficios son mayores a cualquier grupo empresarial que haya cometido un acto irregular.

El 28 de julio, el Presidente de la República, Martín Vizcarra, ofrecerá su mensaje a la Nación. En la región La Libertad hay expectativa sobre lo que dirá con respecto a las obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic (Pech), que ya llevan dos años y medio paralizadas. ¿Qué espera escuchar del mandatario?

Espero que el Presidente haga un definición y anuncie la ejecución de Chavimochic. Han surgido algunas cortapisas vinculadas a gratificaciones o a malos manejos; sin embargo, hay que destruir eso porque pareciera que los enemigos de Chavimochic ponen estas inmoralidades que podrían haberse sucedido.

No obstante, creo que por cuerdas separadas se debe hacer la investigación, que metan preso a quien sea, pero que no ocurra que estos mantos de pureza, de investigación distraiga lo esencial. El daño que se está haciendo a Chavimochic es tremendo, se están perdiendo miles de hectáreas. El sueño de Haya de la Torre está truncado, porque fue él quien vislumbró el paso del agua del río Santa a la cuenca de Moche. Eso está truncado. Los enemigos de Chavimochic no vislumbran que el agua sigue discurriendo al mar y que hay 32 mil hectáreas que están sin agua. Esperamos que la obra se destrabe y que los temores por adendas se quiten.

Es innegable que hay una polarización política en torno a este tema, pues algunos están de acuerdo a que la obra la termine Odebrecht, mientras que otros sostienen que una empresa corrupta, que ha aceptado que ha pagado coimas, siga al frente de los trabajos en la presa Palo Redondo ¿Cuál es su posición?

Mi posición es que lo haga Odebrecht, porque las obras son civiles, van a venir ingenieros y pedir que lo haga otra empresa es condenar a Chavimochic a cinco o seis años de demora, porque someter al arbitraje o pedir que otra empresa la haga, eso no es de un día para otro.

Los que dicen eso son enemigos de Chavimohic o políticos frustrados que empiezan a meter estas expresiones, diríamos seudo puritanismo, porque el daño que se va hacer es tremendo. No calibran el daño que hace con la paralización, porque la empresa que lo haga, corrupta o no corrupta, no quedará ahí, la van a someter al arbitraje, van a aparecer daños, lo único que se va a lograr es que se demore. Y ahora, hablar de corrupción: que lance la primera piedra el que está libre de pecado. No es verdad eso.

Pero, ¿no es verdad que la empresa Odebrecht ha aceptado que ha pagado coimas, incluso eso último que se ha conocido sobre planillas ocultas para pagos en Chavimochic a beneficiarios con los nombres clave “Radox” y “Escorpión”?

No, no habla sobre Chavimochic eso de “Escorpión” y “Radox”, no habla sobre Chavimochic.

Pero la empresa Odebrecht sí ha aceptado haber pagado coimas.

Sí, correcto.

¿Eso no la descalifica para seguir al frente de las obras en la III Etapa de Chavimochic?

No, para mí no, porque la ingeniería ya está hecha en un 70%. Tenemos que sopesar daños, costo-beneficio. Me parece bien que si hay una adenda que la firmen y que deje de temblarles la mano y que esos politiqueros, enemigos de Trujillo, que quieren usar “Escorpión” y lo otro, no metan eso como cuña para atentar contra Trujillo. Lo que digo es que está bien que busquen a los responsables, que los metan presos. No digo la pena de muerte, pero que les caiga una sanción.

¿Entonces su propuesta es que Odebrecht termine la obra y que por cuerdas separadas se investigue los actos de corrupción?

Correcto, que se sancione. Parece que el Perú está ahora encaminado a que se investigue las coimas y todo lo demás, está bien que lo hagan, pero el país solo está enfrascado en eso. ¿Qué se está haciendo en el Perú en cuanto a obras? Los chicos se siguen muriendo de hambre, las escuelas sin construir, las barriadas abandonadas. Sí, pero se está investigando Odebrecht, o sea nosotros estamos mentalmente condicionados, no sé si periodísticamente o informativamente, pero el Perú se merece acción, porque estamos decayendo todos los días.

¿A qué se refiere?

Los indicadores económicos están cayendo, se le viene una baja al Perú y ya lo anunciaron, pero siempre nosotros que “Escorpión”, que Odebrecht corrupto. Esos puritanismos que vayan por cuerdas separadas, pero, por favor, no pongan como condición eso, quizá justificando la inmoralidad generalizada. Que tiren la piedra los que estén libres de pecado. No caigamos en la trampa que por estar averiguando eso, el Perú siga cayendo en decadencia permanente.

Hace poco estuvieron en Perú presidentes de la República de diferentes países y, por ejemplo, el de Colombia fue claro al sostener que para luchar contra la corrupción se tiene que ser tajante y no se puede permitir que una empresa corrupta como Odebrecht vuelva a ejecutar una obra en su país. ¿Por qué eso no puede suceder en Perú?

Los de Colombia son muy radicales, esos países deben ser ejemplo. Pero, ¿han paralizado alguna obra grande ellos? No quiero intentar dar lecciones al país de Colombia, menos a Venezuela que conozco profundamente; pero debemos distinguir costo-beneficio. Tú me preguntas ¿si debe seguir Odebrecht al frente de Chavimochic? Yo te digo que sí. El beneficio es mucho más. No podemos permitir que la obra de Haya de la Torre, de trasladar agua, la dejen a la mitad. Ese es un daño terrible, pero en eso no piensan los enemigos, solo piensan en pequeñeces.

Cuando usted menciona “enemigos” ¿a quién se refiere?

Hay enemigos encubiertos que quieren que se paralicen las obras. Los comunistas en general, hay una corriente izquierdista comunista que ha ganado terreno. Ellos no quieren que se haga nada. Mira Arequipa, una minería que va a favorecer a todo el Perú, ellos quieren que se paralice. Esas expresiones, esos retos, hay una corriente comunistas, hay un avance y no nos damos cuenta.

Ahora, se puede decir que como el señor Santa María es empresario, es amigo de Odebrecht y por eso esa posición.

No, yo no soy amigo de Odebrecht, en absoluto. La (amistad la) tuve hace cuatro años cuando eran miembros de una asociación que nosotros tenemos, sí era amigo, el presidente era Roque Benavides. Lo admitimos como socios y apenas se descubrió esto, se le pidió la renuncia.

¿Y con el señor Raymundo Serra, quien era relacionista público de Odebrecht en el Perú, tiene amistad?

Él llegó después de que se hizo Chavimochic. Yo tuve el orgullo de dar el primer bombazo para que abriera la represa con Alan García. Eso fue entre los años 86 y 90. El señor Serra vino mucho después.

Está bien. Entonces, retomando su posición es que Odebrecht culmine la obra. ¿Quién debe tomar esa decisión?

El Presidente Martín Vizcarra, que no le tiemble la mano para una adenda. Los trujillanos vamos a respaldar. Pero no puede ser que siempre el San Benito de la corrupción esté mandando. El Perú está paralizado.

¿O sea lo que usted dice es que con este supuesto cliché de la lucha contra la corrupción el Perú está paralizado?

Sí, sus indicadores económicos están cayendo. Lucha contra la corrupción, y ¿qué se hace contra la anemia? No, todo es corrupción, corrupción, ahí está pues, el país paralizado. Ese es una especie de droga que se está dando. No se me mal interprete, nadie está en contra de la lucha contra la corrupción, todos aceptamos eso, pero ¿por qué no exigen las acciones positivas? Los enemigos de Chavimochic no dicen nada.

Cuando se habla de que se investigue las dos primeras etapas de Chavimochic para ver si hubo coimas, ¿usted qué opina?

Que lo investiguen, pero que no sea un pretexto para la paralización. Todo que se investigue. Yo he sido funcionario público y nunca he tenido una denuncia, pero que se investigue. Acá hay mucha envidia y eso genera estas cosas. Mira al pobre José Murgia, lo tienen enfermo con que hay que investigarlo. Lo llaman y no le encuentran nada. Es un hombre honorable. No creo que él haya tomado dinero.

Es un día clave el 28 de julio, porque la decisión de destrabar el proyecto tiene que tomarse, ¿cree que hay posibilidades de que Vizcarra lo haga?

Sí, ojalá se tome la decisión, porque se está privando al Perú y a la Región de 32 mil nuevas hectáreas de cultivo. El agua potable para Trujillo, el detener una obra que va a generar más de 150 puestos de trabajo. Eso no ven ellos, solo ven corrupción, “Escorpión”, “Radox”. Está bien, pero ellos ven la inquina, la pequeñez , no ven el bosque que significa esto para Trujillo. Ojo, acá, si esa presa no se hace va a privar de agua a las dos primeras etapas y el agua potable para Trujillo. Insisto, la visión de Haya de la Torre que no la priven, que no se trunque. Chavimochic es una obra aprista, pero sí, pues, los mezquinos, para mí es una base del comunismo muy claro que muchos no lo están viendo.

¿Considera que tanto poder tienen estos “enemigos” para evitar que el Presidente de la República no decida firmar el destrabe de Chavimochic?

La pequeñez, el temor de la firma de una adenda. Lo que van a decir después, me van a enjuiciar después.

Un líder no está para tener esos temores, ¿cree usted?

Esos temblores no. Él tiene que asumir esa responsabilidad. Así como exigen el puritanismo que exijan también las obras para el pueblo. Esos que critican que están haciendo para pedir que se corte la anemia, que se construya las barriadas que están con chozas y con esteras, no tienen agua, no tiene desagüe. Ahí quiero ver a los grandes periodistas que se oponen. Son seudo políticos que se están aprovechando de la situación.

¿La posibilidad de que el Estado culmine los trabajos en Chavimochic como obra pública existe?

(Risas) No, tienen que paralizarla primero. Tiene que renunciar a todo, tiene que enjuiciar a la empresa. Mira, todo se puede, pero está de por medio los plazos, por lo menos ocho años y eso es imposible.

¿Cómo ve a Perú en los próximos años, estarán encaminadas las obras?

Ojalá me equivoque, pero los dos próximos años va hacer para Perú épocas muy negativas por culpa de este Gobierno, porque no hacen nada. Por eso digo, aquellos que se oponen que ofrezcan soluciones.