Luis Valdez: “Acuña es honesto al reconocer que desconocía qué función cumplía el CNM”

El último martes, el líder de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, acudió a la Fiscalía para declarar como testigo sobre sus presuntos vínculos con integrantes de la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

La Fiscalía indica que César Acuña y el extitular dela Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Orlando Velásquez, intercambiaron 60 comunicaciones telefónicas en el 2018.

Sin embargo, Luis Valdez Farías, abogado del exacandidato a la Presidencia de la República, alega que es “perverso” que por esas “llamadas” pretendan vincular a su patrocinado en un caso como este.

¿Cuál es la situación de César Acuña en todo este proceso de investigación?

Solo está citado en calidad de testigo. Ustedes saben, es por lo referido por el señor Willy Serrato (exalcalde de Olmos), lo cual se ha calificado, y con pruebas suficientes, de que no ha habido ningún tipo de vinculación, ni con Serrato ni con ningún miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), más allá de cualquier especulación que se ha podido generar.

Entonces, ¿con qué fundamentos la Fiscalía cita a César Acuña si ustedes sostienen que no hay mayores evidencias más de allá de alguna amistad con algunos de los investigados en el caso “Cuellos Blancos”?

La prueba más contundente de que no existe ningún tipo de argumento, ni indicio en contra del señor César Acuña, es que ha sido citado solamente en calidad de testigo, porque en su momento fue propietario de una universidad y fueron las universidades privadas del Perú como son la (U) de Lima, Católica, Ricardo Palma, Pacífico, Esan las que eligieron a su representante para el CNM. Entonces, asumo que esa ha sido la razón por la cual lo citan en calidad de testigo, mas no porque exista un medio probatorio o indicio irregular.

¿Qué puede decir de las más de 60 llamadas que se han puesto en evidencia entre el señor Orlando Velásquez (expresidente del CNM) y César Acuña?

Ese señalamiento y esa conjetura es perversa, porque todos los que vivimos en Trujillo y en la región La Libertad reconocemos al señor Orlando Velásquez como una autoridad; por ejemplo, rector de la Universidad Nacional Trujillo (UNT), también ha sido presidente de la Asamblea Nacional de Rectores. Entonces, estamos hablando de instituciones importantes en el país. En ese sentido, Acuña ha tenido que conocerlo, es más, reconocemos la amistad entre ambos que data desde la universidad, cuando eran alumnos, en los 70.

Ahora, estas declaraciones del señor Willy Serrato que señala que César Acuña y su hermano Humberto Acuña le solicitaron ayuda para que Iván Noguera fuera nombrado como consejero del extinto CNM, ¿por qué considera que las hace?, ¿cuál sería su objetivo?

El señor Serrato está encubriendo al rector, dueño, propietario de la universidad Telesup. Mira, finalmente, sí está demostrado y probado que fue la universidad del señor José Luna, quien además es presidente de un partido, la que propuso como candidato a Iván Noguera, en las elecciones del 2014, para que represente a la universidades privadas ante el CNM. También está probado que la esposa del señor Noguera trabaja como decana de la facultad de Derecho de la universidad Telesup; es más, se ha evidenciado que hay una relación íntima entre Willy Serrato y José Luna.

En declaraciones a la prensa, en los exteriores de la Fiscalía, César Acuña sostiene que él no tenía ningún interés en apoyar nombramiento de consejeros al CNM porque, incluso, “desconocía qué funciones cumplía el extinto CNM”. Eso, en realidad, es poco creíble. ¿Qué opina?

Bueno, lo que él empezó diciendo es que no tenía ningún interés y que en buena cuenta, como muchos ciudadanos, desconocía en estricto las funciones del CNM que servía para evaluar, ratificar, nombrar jueces, fiscales, al jefe de Reniec, Onpe; entonces, hay organizaciones como estas que son de una organización y competencias complejas y no hay por qué todos conocerla. En esa línea, César Acuña es honesto en reconocer de que desconocía el funcionamiento de esta institución y, por lo tanto, no tenía interés para que nombren o designen a sus representantes, tanto así que en esa elección ni la Universidad César Vallejo, ni la Sipan propusieron a alguien al CNM.