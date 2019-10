Luis Valdez: "Acuña no está de acuerdo con que siga Odebrecht”

Síguenos en Facebook

Dentro de cinco días, las obras de la primera fase de la III Etapa del Proyecto Chavimochic (Pech), es decir la presa Palo Redondo, cumplirán tres años paralizadas.

Durante todo este tiempo, las autoridades en vigencia realizaron una serie de reuniones de coordinación en Lima y en La Libertad.

Además, se hicieron anuncios, se fijaron fechas y se lanzaron algunas alternativas para destrabar el proyecto, pero a la fecha no se ha tomado una decisión.

EN POSICIÓN

El tiempo y la información que ha fluido en torno a esta obra y, sobre todo, a la empresa brasileña Odebrecht, que estuvo a cargo de los trabajos, ha originado que algunos sectores de la sociedad civil tomen una posición, y en algunos otros casos se mantengan firmes en sus ideas.

Esto, obviamente, ha generado el debate y ha polarizado a la región. El caso más actual y evidente es del Colegio de Ingenieros de La Libertad y el del propio gobernador regional Manuel Llempén Coronel.

Los primeros están en contra de que Odebrecht siga al frente de las obras en la presa Palo Redondo; mientras que el segundo insiste en que los brasileños la terminen.

Lo que no se ha conocido aún es la posición actual de los que están al frente del partido político Alianza Para el Progreso (APP), del cual el gobernador Manuel Llempén es militante y fundador.

Para ello Correo conversó con el nuevo secretario ejecutivo nacional de APP, Luis Valdez Farías. El también exgobernador de la región La Libertad está muy cerca al líder del partido, César Acuña, y por ende dio luces de la postura de la agrupación política en torno a Odebrecht y su continuidad en la presa Palo Redondo.

El debate está planteado. Están los que sostienen que la empresa Odebrecht siga al frente de las obras en Chavimochic y otros que se oponen, incluso, de manera rotunda como lo ha hecho en los últimos días el Colegio de Ingenerios de La Libertad. ¿Qué opina de esto?

Entrar en controversia yo creo que no es el camino. El gobernador tiene una responsabilidad enorme en tomar una decisión en favor de la región La Libertad.

Yo, actualmente, no estoy en la administración pública, no soy el gobernador, no soy el responsable; pero mantengo una posición y eso no debe significar una controversia. Supongo que el gobernador está analizando otros aspectos que de repente yo en su momento no los tenía, pero eso no cambia para nada mi posición al respecto, que es en principio personal.

Sin embargo, ahora estoy a cargo de un partido como secretario ejecutivo nacional de APP y no quiero someter este tema a un debate.

Lo que creo es que deben participar el alcalde, el gobernador y reunirse con el Colegio de Ingenieros, con la Cámara de Comercio y la sociedad civil organizada, para tomar una decisión que contribuya no solo al tema económico, sino también en en fortalecer esos principios y aquellos valores que una ciudadanía como la nuestra exige.

Sin embargo, usted siempre ha sido claro y ha mantenido la posición de que Odebrecht no debe seguir al frente de las obras en Chavimochic.

Sí, y eso no ha cambiado. Mira, el punto más importante para mí es el tema de principios, pero el siguiente tema es que técnicamente hablando es insostenible que ellos (Odebrecht) puedan asumir esa responsabilidad porque es una empresa en insolvencia; entonces, no tienen la garantía, ni la seguridad, de que pagándose o transfiriéndole los recursos acaben la presa Palo Redondo. Supongo que está de por medio el embargo de sus proveedores, de sus acreedores y eso dificulta y pone en un doble riesgo esta situación.

Además de lo cuestionada que está está empresa.

Así es. Lo que creo es que el gobernador (Manuel Llempén), los nuevos congresistas, que serán elegidos pronto, tiene la misión de buscar una solución interna o una alternativa que haga viable en el menor tiempo posible toda la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic; eso no se puede quedar a medio hacer. Acá tienen que juntarse todas las autoridades de la región, los futuros congresistas, su gobernador, sus alcaldes, el gremio empresarial, los representantes de los trabajadores que ahí laboran, son miles de personas que trabajan en Chavimochic. Yo creo que hoy amerita un diálogo, una reflexión y por qué no un consenso que nos permita hallar la mejor alternativa a este problema.

A pesar de todo esto, aún no se ha conocido la opinión del presidente de APP, César Acuña Peralta. Pero usted que está siempre cerca de él, que conoce su postura con respecto a este tema, ¿está de acuerdo con que Odebrecht siga al frente de las obras en Palo Redondo?

Bueno, en realidad quien te tendría que responder es él, pero a mí me da la impresión de que no está de acuerdo con la continuidad de la empresa Odebrecht. No está de acuerdo.

La idea es que la gente sepa cuál es la posición de APP en torno a este tema, teniendo en cuenta que actualmente están al frente del Gobierno Regional de La Libertad.

Sí, pero yo también lo he dicho siempre, que una cosa es con guitarra y otra muy distinta es con cajón. Hacía afuera podemos opinar muchas cosas y es legítimo. Estamos en nuestro derecho de opinar como lo estamos haciendo ahora, pero habría que ver y preguntarle al gobernador cuáles son sus razones, sus motivaciones, su espíritu y qué le hace pensar, en todo caso, que lo que él está sugiriendo es la mejor alternativa. Hay que ver también ese aspecto, pero insisto eso no significa que nosotros como ciudadanos no podamos opinar, sobre todo en torno a un tema relacionado al beneficio de los liberteños.

CASO MONTENEGRO

En otro punto. Es importante conocer su opinión en torno a las declaraciones de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro Figueroa, pues ha revelado que evalúa su permanencia en APP.

Bueno, Gloria Montenegro es una militante de APP, la reconozco como tal. Ella, formalmente, no nos ha hecho saber su malestar o en todo caso sus ganas de dejar el partido. Ustedes saben, APP es un partido demócrata y estarán en APP aquellos que quieran fortalecer el partido y trabajar por el Perú, porque estamos convencidos de que hoy por hoy la única forma de fortalecer la democracia en el país son los partidos políticos, y, por lo menos, las puertas de este partido están y siempre estarán abiertas para las personas que tengan ese sano compromiso con el país y con su patria.

¿Hubo alguna discrepancia que usted conozca?

Diferencias entre militantes vamos a tener muchas. Somos una familia bastante numerosa. En APP como en otros partidos puede existir una persona que no ha cumplido con los principios de APP, pero eso no significa que los partidos políticos son malos.

Para finalizar, César Acuña fue denunciado por los presuntos delitos de fraude procesal y documentos falsos, en agravio de la Universidad Señor de Sipan. ¿Usted ha conversado con él sobre este punto?

Mira, quiero mostrar mi preocupación por algunas personas y medios de comunicación que se valen de una información parcial para desinformar a la población. El Poder Judicial ya se ha pronunciado en varias instancias a favor de César Acuña y eso debe evaluarse. El fondo de la investigación ya ha sido resuelto.