Luis Valdez: "La reconstrucción es un proceso burocrático y lento"

Síguenos en Facebook y YouTube

Tras un año de los huaicos que afectaron a la región La Libertad a causa del desborde de ríos y quebradas que dejaron gran cantidad de damnificados, el gobernador regional Luis Valdez dijo que el proceso de reconstrucción depende de instancias de Gobierno Central.

"(La reconstrucción) Es un proceso burocrático, lento y que lamentablemente que no depende de las municipalidades ni gobierno regional en sí, sino dependen de una serie de instituciones y de instancias de Gobierno que a veces no dejan avanzar como debería avanzar. No olviden que Salud está a cargo del Ministerio de Salud, educación a cargo de Ministerio de Educación e infraestructura vial sobre todo de carreteras nacionales a cargo del Ministerio de Transporte. El ministerio de Economía tiene y juega un rol importante, así como la Contraloría. Toda esta participación genera una burocracia excesiva que debe revisarse", señaló Luis Valdez.

El gobernador regional de La Libertad, Luis Valdez, señaló que la burocracia del Gobierno pasa por el diseño que se hizo en el proceso de la reconstrucción.

"Así fue diseñado el proceso de reconstrucción a través de una ley y creo que es el momento de sentarse y revisar, porque hay plazos que son excesivos y atenta y pone en riesgo a la población", remarcó.

Como se sabe en la región La Libertad se avanzó con las obras de prevención, pero Luis Valdez dijo que "con el tema de prevención que es la primera fase se avanzó, pero se requiere ya los proyectos importantes para diseñar las ciudades y regiones que fueron vulnerables".