Una humilde madre de familia castigó a latigazos a su hijo, frente a una ronda campesina, porque robó un celular en la ciudad de Huamachuco, La Libertad, y le recordó los consejos que le daba para que vaya por un buen camino en la vida.

“Yo cuántas veces te dije que no tengas malas juntas, te llevan por un mal camino. ¿Acaso de dicen, vamos a trabajar? No, hijo. A la hora que tú caes en un problema, tus amigos no están. Tu mejor amiga es tu madre y Dios”, dijo la progenitora.

Madre castiga a latigazos a su hijo por robar un celular (VIDEO)

La mujer dijo estar avergonzada por la acción cometida por su hijo debido a que no fue lo que le enseñó y le pidió que nunca más vuelva a llevarse un objeto que no fuera suyo. También, le advirtió que no la verá más si regresa a robar.

“¿Por qué tenías que coger el celular que no era tuyo? Hijito, tú nunca te has quebrado ni las manos ni los pies para que no trabajes. A mí sí me da vergüenza. Nadie es perfecto en esta vida, todos cometemos un error. Hijito pide disculpas a todas las autoridades y no lo vuelvas a hacer jamás. Si lo vuelves a hacer a tu madre no verás presente en esta ronda”, enfatizó la madre.

Tras castigarlo en público, el joven abrazó a su madre entre lágrimas y le pidió disculpas. Asimismo, se arrepintió en público, asumió su responsabilidad y afirmó que será la última vez que vuelva a cometer un acto delictivo.

“Al señor agraviado, es la primera y última vez que lo hago. Ya no lo vuelvo a hacer y quiero que me perdone todo el público presente, es la última vez que me ven por la ronda. Estoy muy arrepentido de corazón y si tienen que sancionarme el tiempo necesario, háganlo. Estoy dispuesto a asumir mi responsabilidad del error que cometí”, expresó el castigado con las lágrimas chorreando por sus ojos.

Resulta que el acusado y su amigo ingresaron a una tienda de ropa y las cámaras de seguridad captaron cuando robó el celular. La dueña retuvo al sujeto y lo entregó a la ronda campesina para que aplique justicia popular.

