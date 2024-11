La aprobación de la ordenanza que regula el funcionamiento de los locales de diversión y la venta de licor hasta la 1:00 a.m. en Trujillo distrito, no ha caído bien en el sector empresarial, que perdería hasta el 30% de sus ingresos, según estimaciones del decano del Colegio de Economistas de La Libertad, Francisco Huerta. Sin embargo, el alcalde Mario Reyna dijo ayer que el municipio no retrocederá.

No cambia

La decisión de aplicar restricciones en los horarios de estos establecimientos, según reiteró Reyna, busca mitigar los problemas de inseguridad, un fenómeno que requiere un enfoque multidimensional e interinstitucional para ser combatido de manera efectiva. En su intervención ante el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (Coresec), destacó que la única forma de luchar contra la delincuencia organizada es a través de la colaboración entre las diversas entidades del Estado, a fin de abordar los diversos factores que alimentan este flagelo.

“Cuando hablamos de seguridad ciudadana, son varios los factores que la producen”, afirmó Reyna.

En este sentido, destacó la importancia de analizar la problemática desde sus raíces, así como de intervenir en áreas claves como la educación, la familia y las condiciones sociales de los jóvenes.

Además, agregó que una acción preventiva es fundamental para frenar los índices de violencia.

El alcalde también hizo un llamado a monitorear los factores sociales y económicos que contribuyen a la inseguridad, buscando entender por qué se genera tanta violencia en la comunidad. “Es necesario determinar las causas profundas y empezar a desarrollar acciones concretas para cambiar esta realidad”, agregó.

Según Mario Reyna, es necesario generar más oportunidades de desarrollo para estos jóvenes, ofreciendo alternativas laborales y educativas que les permitan un futuro distinto al crimen.