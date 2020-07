Martín Namay: "Por no alzar la voz mucha gente está que muere"

El alcalde del distrito de La Esperanza, Martín Namay Valderrama, indicó que junto a otros alcaldes distritales, provinciales y el gobernador regional de La Libertad optaron por acudir a Lima y así ser escuchados por la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para que la hagan saber cual es la realidad de nuestra región ante la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19).

"Nuestra posición como alcalde ya conociendo que el Gobierno Nacional no responde a ninguna solicitud, desde que pidieron la ampliación de la cuarentena, no hubo respuesta. El Consejo Regional de La Libertad tuvieron un acuerdo para que se amplíe la cuarentena y tampoco hubo respuesta. El gobernador presentó una serie de documentos ante el Gobierno Central y tampoco tiene respuesta. Entonces, le dije al Defensor del Pueblo y gobernador, presentar ese documento con todos los alcaldes firmando, es decir no habrá respuesta y aquí tenemos que ir a Lima, sentarnos en una mesa con el premier, ministro de Salud y hablar de la realidad", indicó.

Este jueves, los alcaldes distritales y provinciales de la región La Libertad junto al gobernador regional Manuel Llempén serán escuchados por la ministra de Salud.

"Mañana (jueves) nos recibirá la ministra y premier a las 4:00 de la tarde. Estamos en la comisión y uno de los temas es ver las cifras que maneja Minsa y Gobierno Regional y es una desigualdad en un 50 por ciento. Básicamente la ministra tendrá que que decirnos donde está el problema. ¿Es el gobierno regional? o está en la parte informática del Ministerio de Salud. Otro de los aspectos es el tema del oxígeno", apuntó.

CANSADOS DE PAPELITOS

Namay Valderrama señaló que tienen que alzar la voz para ser escuchados por el Gobierno Central.

"Esta reunión es importante, porque ya estamos cansados de papelitos y decirle le pido esto Gobierno y nunca hay respuesta. Señores, aquí hay que alzar la voz y por no alzar la voz mucha gente está que muere. Es por eso que hoy estoy saliendo a Lima para poder reunirnos con la ministra y decirle las cosas y sin temor", refirió.

En la región La Libertad se reportan 25,930 casos positivos de COVID-19 y 2,321 fallecidos a causa de este virus invisible. Los distritos de Trujillo y La Esperanza con 5,301 y 3,327 casos respectivamente de coronavirus son los más golpeados.

El burgomaestre también criticó desde que se inició la pandemia por el coronavirus nunca vino el ministro de Salud a la región La Libertad.

"También necesitamos la intervención del Gobierno Nacional y desde que inició la pandemia nunca ha venido un ministro de Salud a Trujillo. El exministro nunca vino y el ministro de Transportes que está destinado para el Gobierno Regional para tener esa articulación sobre el covid, ha venido dos o tres veces, se reunió en el aeropuerto unos minutos con el gobernador trayendo cinco ventiladores, trayendo unas cuantas pruebas y de nuevo, la foto y listo", sentenció.

En el distrito de La Esperanza se registran 322 fallecidos a causa del coronavirus y diariamente mueren entre tres a cinco pobladores.

"La situación en La Libertad todavía no es para cantar victoria, la situación es difícil y los fallecidos siguen en esa línea. No podemos decir que hay más contagiados y por lo tanto aplicando una fórmula de proporción, ahora tenemos menos fallecidos. En La Esperanza, lamentablemente, fallecen entre tres y siete personas diariamente y no ha cambiado nada en junio y julio", puntualizó.

