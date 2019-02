Miguel Salinas: el joven que superó su discapacidad e ingresó en primer puesto a la universidad (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Miguel Ángel Salinas Tantaquispe, quien nació con focomelia (condición que consiste en la ausencia de elemento óseos y musculares en los miembros superiores o inferiores), es un ejemplo a seguir por todos y es que logró su ingreso a la Universidad Nacional de Trujillo y estudiará la carrera de Derecho y Ciencias Políticas.

"Las preguntas estuvieron difíciles, pero lo importantes es que lo logré. Me alejé de todo, me descomuniqué de la sociedad, dejé el celular, las redes sociales y sobre todo la pasé todo el día en la academia hasta el último minuto de clase", señaló.

Salinas Tantaquispe señaló que este era su segundo intento de ingresar a la Universidad Nacional de Trujillo. Él estudio en el Colegio Jorge Basadre del distrito de Florencia de Mora.

"Al inicio quise estudiar Ingeniería Civil, pero por mis condiciones físicas no pude y me preparé en otra carrera, mi segunda opción era Derecho y siempre soñé con ser abogado. Me preparé para letras e ingresé a la carrera de Derecho", agregó.

"Miguelito" como lo conocen sus compañeros en su época escolar ganó concursos de Matemática.

"Me siento muy feliz y orgulloso de mi mismo", señaló.