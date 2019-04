Nelson Chui: "No se ha corrido, lo avanzado no va a la par con el tiempo transcurrido"

Síguenos en Facebook

El nuevo director ejecutivo de la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios (ARCC), Nelson Chui Mejía, llegó a la región La Libertad y reconoció que a dos años del desastre muy poco se ha avanzando en el proceso de la ejecución de obras.

"No se ha corrido, lo avanzado no va a la par con el tiempo transcurrido (2 años). El avance no es significativo , es como si no se hubiera hecho lo necesario. Si hay que mejorar las normas lo haremos", manifestó.

Dijo que se pondrá mayor énfasis en el trabajo articulado y para ellos se sostendrán reuniones semanales lideradas por los coordinadores de las regiones afectadas. Se crearán gerencias macroregionales, como por ejemplo: Piura unida a Tumbes y La Libertad con Lambayeque

"A Cajamarca no decidimos si lo ponemos con Tumbes o La Libertad, pero crearemos gerencias macroregionales", agregó.

También dijo que se contratará más personal especializado para elaborar expedientes y los problemas u observaciones que se presenten en los expedientes se solucionarán en cada región y no en Lima como suele ocurrir.

"Apoyaremos a las municipalidades que no tengan la capacidad suficiente", afirmó.

Nelson Chui Mejía arribó hoy por la mañana a Trujillo, se ha reunido con representantes de instituciones y alcaldes de la región La Libertad.