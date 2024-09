Por quinta vez consecutiva, la convocatoria para ejecutar la obra de “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo de Otuzco Elpidio Berovides Pérez”, tendrá que ser declarado nula, debido a situaciones adversas detectadas por la Contraloría General de la República durante un control concurrente.

Mediante el Informe de Control N°23977-2024, se detallaron tres observaciones en la convocatoria de selección que haría imposible continuar con el proceso y obligaría a los funcionarios y técnicos del Gobierno Regional de La Libertad a corregir los defectos y lanzar una sexta licitación pública.





Insalvable

De la información registrada por el Gobierno Regional de La Libertad en el portal web del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace), se identificaron las siguientes situaciones adversas.

A pesar de que el procedimiento de selección y supervisión de la obra no contempla prestaciones relacionadas con el equipamiento hospitalarios, la entidad (Región) los convocó, incluyendo la participación de profesionales en dicha especialidad. Esta situación, según el órgano de control, transgrede el principio de eficacia y eficiencia de la Ley de Contrataciones del Estado y podría provocar una sobreestimación del costo del proyecto por un monto de S/ 171,912.11.

En un segundo punto se señala que la entidad publicó el expediente técnico de la obra en el portal web del Seace de forma incompleta.

Una tercera observación hecha por la Contraloría tiene que ver con el pliego de absolución de consultas y observaciones que emitió el comité de selección, pues no incluyeron la totalidad de la documentación con la que señaló subsanarían los mismos. Esto podría generar que los participantes desistan de presentar sus ofertas o en su defecto la realicen sin comprender a cabalidad el proyecto.





Descargo

Correo se contactó con el gerente regional de Infraestructura del Gobierno Regional de La Libertad, Jorge Bringas Maldonado, quien dijo que es “preocupante” que la Contraloría emita en un solo proceso de licitación cinco o seis hitos de control, y no haga las revisiones integrales.

“Contraloría dice que no se debe incluir al especialista en equipamiento, pero eso es una falta de conocimiento, pues ese profesional tiene que cumplir con tres funciones: colocación de equipos hospitalarios, valorización de los equipos y debe verificar las pre instalaciones de las obras civiles. Si bien es cierto se ha separado obra y equipamiento, pero eso no significa que yo no cuente con un especialista. La Contraloría nos está induciendo al error, para tomar decisiones equivocadas. Retirar a ese profesional es originar un perjuicio económico al Estado”, sostuvo.