Obra en Pataz revela graves deficiencias en gestión de Valdez

El distrito de Chilia, en la provincia de Pataz, es, quizá, uno de los pueblos más alejados de la región La Libertad. Tal vez por eso, muy raras veces, sus pobladores han sido beneficiados con alguna obra de impacto por parte del gobierno regional.

Es por ello que cuando se enteraron de que uno de los colegios más emblemáticos del lugar sería mejorado con un presupuesto de casi 10 millones de soles, la algarabía los embargó, y no era para menos.

Sin embargo, varios meses después, cuando la obra empezó a ejecutarse la situación cambió rotundamente. En febrero, un rondero de la zona identificado como Virgilio Quezada Zegarra (38) murió sepultado por arena mientras abría una zanja para levantar el cerco perimétrico del centro educativo, y este penoso accidente fue el detonante para que las denuncias de supuestas irregularidades en el avance de la obra empiecen a tomar más interés.

BAJO LA LUPA. Y es que un par de meses antes de la muerte del obrero, el consejero por la provincia de Pataz, Manuel Quijano Muñoz, se había trasladado hasta Chilia para verificar la denuncia que algunos moradores le habían hecho llegar y para preguntar por qué la obra presentaba retrasos en su avance, y lo que halló fue realmente preocupante.

LA OBRA. Pero antes de ingresar a esos detalles es importante precisar que la buena pro de la obra la ganó el 31 de agosto de 2017, en un concurso público, el “Consorcio Juan Acevedo”, conformado por las empresas “Corporación V&V Contratistas Generales S.A.C” y la empresa “Fenix Contratistas Generales S.A.C.”, por un monto total de S/ 9’441,538.93. El plazo para la ejecución de la obra era de 240 días calendarios.

El 19 de setiembre el gobierno regional le entregó el expediente técnico, y el 24 de octubre empezaron los trabajos y también los problemas, ya que 18 días después se suspendió la obra, debido que los ingenieros del consorcio, recién, se percataron de que el expediente técnico estaba mal elaborado.

LA VISITA. Fue en esas circunstancias que el consejero Manuel Quijano llegó hasta laaludida obra, y lo primero que detectó fue que el ingeniero residente de la obra no se encontraba en el lugar, ni mucho menos el supervisor, a pesar de que el gobierno regional había contratado por S/226 mil soles a una empresa para que realice este trabajo.

Asimismo, encontró que el material que se estaba utilizando no estaba de acorde con lo presupuestado en el expediente técnico. “Están usando el fierro más barato de una marca Mitall, que no es conocida en el mercado y el cemento Chimú, uno de los más baratos en el mercado local”, afirmó el consejero.

Además, el consorcio, para participar en el concurso público específico, aseguró que contaba con maquinaria y equipos de punta.

Entre la maquinaria que los empresarios aseguraron tener figuraba: una compactadora-vibradora, martillo neumático, winche eléctrico, vibrador de concreto, mezcladora de concreto, rodillo compactador, grúa y camión; no obstante, cuando se recorrió la zona de trabajo nada de eso se halló.

ACCIDENTE. Lo que sí se encontró fue a obreros laborando, según el consejero Manuel Quijano, sin los implementos de seguridad. Fue por eso, tal vez, que el trabajador Virgilio Quezada sufrió el fatal accidente en el interior de una zanja de tres metros de profundidad.

Tras el penoso hecho, el consorcio volvió a detener la obra y hasta la fecha no se han reiniciado las labores.

Ahora bien, después de la muerte del rondero se descubrió que la empresa no había extendido un contrato formal y no lo tenía en planilla. Por ese motivo su familia no podía exigir ninguna indemnización.

DEFICIENCIA REGIONAL. A pesar de todos estos inconvenientes e irregularidades, el gobierno regional ya hizo dos pagos al consorcio, uno en octubre y otro en noviembre de 2017. Saira Castro, gerente de Infraestructura, dijo el último viernes, cuando fue citada al pleno del consejo, que se valió de los informes del ingeniero supervisor de la obra para dar el visto bueno de los desembolsos.

Sin embargo, confirmó que el ingeniero supervisor de la obra será separado y reemplazado por alguien que sí cumpla su labor de velar que la obra se ejecute de la manera más óptima. Y con respecto al error en el expediente técnico aceptó que así fue, pero aclaró que no ocurrió en su gestión, cuando estuvieron en su puesto otros funcionarios.

Saira Castro se refiere al exgerente de Obras, Jorge Bringas, quien el año pasado fue separado del puesto.

Subsanar el error en el expediente técnico le costará al gobierno regional 2 millones de soles más, por lo que la obra terminará con un valor de 11 millones de soles.

Otro punto en cuestión es que ni el supervisor de la obra, ni la gerencia de Infraestructura, se tomaron el trabajo de verificar si el consorcio estaba utilizando la maquinaria que dijo tener cuando postulaba en el concurso público.

QUE SE REVISE TODO. Ante lo acontecido en el lejano Chilia, el resto de consejeros regionales manifestaron también que situaciones similares estarían ocurriendo en obras ejecutadas en sus provincias.

Lo afirmó Edwin Castellanos, de Pacasmayo, Silvio Estrada, de Ascope, Joel Díaz, de Gran Chimú, Omar Zavaleta de Otuzco y Confesor Bermúdez de Sánchez Carrión. Por tales motivos, en una próxima sesión de consejo se debatirá si se aprueba disponer que se realice una auditoria a todas las obras ejecutadas en la gestión del gobernador Luis Valdez.

“Yo defiendo la gestión, pero también exijo resultados. En mi provincia -Gran Chimú-, hay dos obras que están paralizadas. Se están haciendo mal las cosas”, sostuvo Joel Díaz.

En tanto, Edwin Castellanos comentó que es “penosa” la forma como se están ejecutando las obras, pues en su provincia hay una obra que no se puede recepcionar.

Omar Zavaleta, de laprovincia de Otuzco, propuso debatir en una próxima sesión que todas las obras sean auditadas.