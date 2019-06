Octavio Salazar: “Yo ahora regreso y lo que veo son insultos de un lado al otro”

Síguenos en Facebook

Hace seis meses, los médicos le dieron una mala noticia: le habían detectado un problema en su salud que lo alejaría del Congreso de la República y, por ende, de todos sus proyectos. Sin embargo, el general PNP en retiro Octavio Salazar, con mucho esfuerzo y sacrificio, superó ese trance y hoy ha retornado a su escaño en un momento en el que las cosas andan complicadas.

Empero, el legislador sostiene que no puede perder más tiempo y asegura que pondrá todo de su parte para retomar cada uno de sus planes, sobre todo los que tenía para Trujillo y la región La Libertad. Es así que a menos de una semana de haber vuelto a sus actividades parlamentarias, optó por aceptar una entrevista con Correo y esto fue lo que nos dijo.

¿Con qué expectativa retorna al Congreso de la República?

Bueno, en primer término (quiero) agradecer a Dios, a la familia, al propio Congreso de la República, a mis compañeros de bancada. Me he recuperado, estoy en franca mejoría, por ahí con algunos malestares que son normales como bien me lo han manifestado los médicos. Entonces, dicho eso, para mí indudablemente es de gran regocijo recuperar mi salud, pues como se sabe la salud es el primer vector de la felicidad y estoy muy agradecido a los médicos que me atendieron.

Imagino que ha retomado todos sus proyectos, ¿a qué le dará prioridad?

Sí, estoy retomando todo, en primer lugar para actuar en Trujillo, para poder colaborar, a fin de que las cosas nuevamente se encaminen. Queremos cambios, porque estamos viviendo una época muy compleja en el Perú, es muy difícil. Imagínate los problemas de la salud pública que hay hoy en día. El Perú necesita 3 mil millones de dólares para hospitales, para adquirir equipos que nos falta y así poder atender a los ciudadanos del país.

¿Por qué considera que no se le ha dado la prioridad a estos temas?

El tema de la política es importante, pero lo más importante es el tema de salud, de la educación. Mira cómo están esos colegios. Se habló tanto de la recuperación del norte. Estamos a mitad de año y no hemos avanzando mucho. Y, para mí, hay otras prioridades, no todo es político; pero entre la anemia que ataca a los niños y el tema político, yo preferiría mil veces mejorar la salud de niños y hacía eso tenemos que orientarnos; pero acá estamos viendo otras cosas que no tienen prioridad.

Bueno, parece que usted está manejando una opinión distinta a la del resto de sus colegas; incluso, a su retorno se topó con el hecho de que tenía que votar por el tema de la cuestión de confianza. Un asunto que tenía los ánimos crispados en el Ejecutivo y Legislativo.

Sí, una situación muy compleja. Yo voté en contra. Y voté en contra precisamente por los temas que te acabo de mencionar. ¿Es importante el tema político? Sí, lo es; pero hay otras cosas más importantes, como, por ejemplo, la salud de los niños, la educación, los 3 mil millones de dólares que se necesitan para construir hospitales, para tener medicina necesaria para tratar casos sociales en hospitales del Estado. O sea, hay una serie de cosas que se requieren y con urgencia, por ello yo mantuve un voto en contra.

Pero, entonces ¿quién tiene que empezar a darle prioridad a los temas, el Congreso o el Ejecutivo?

Todos, porque un país no puede estar dividido. Indudablemente es el Presidente de la República el que tiene que unir a todos los peruanos, pero cada día vivimos más desunidos y eso hace daño, porque el Perú se sigue cayendo económicamente. Mira, la mejor forma de luchar contra la anemia es que la gente tenga trabajo y un trabajo seguro. Entonces, lo que digo es que todas las instituciones del Estado tienen que trabajar de la mano, aquí uno no es más que el otro. Estaríamos haciéndonos el harakiri si creemos que existen poderes del Estado uno superior al otro.

Pero todo el país está observando este divisionismo y los conflictos surgen en el Congreso. Obviamente, también en el Ejecutivo.

Sí, indudablemente, eso se aprecia. Incluso, entre miembros de un mismo partido están en esa situación. Cuando un país no mejora sus relaciones interpersonales y sus principales autoridades, que es el primer rubro, no se llevan bien, no se tratan bien, esto no avanza. Yo ahora regreso al Congreso y escucho y veo insultos de uno al otro y eso se repite, obviamente, en las calles. Esto lo único que origina es que la inversión se vaya, que la empresa se vaya y eso se ve reflejado en menos trabajo para la gente.

¿Considera que el tema de la cuestión de confianza debe ser un punto de quiebre y se debe empezar a trabajar ya?

Sí, ya se aprobó la norma, ahora todos tenemos que apoyarla.

¿Qué opina de la acción de amparo presentada por el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, contra los integrantes de la Comisión de Ética?

Bueno, considero que está en su derecho si cree que se han vulnerado sus derechos y él puede reclamar. Si yo no estoy de acuerdo con algo puedo ir a otro escalón para aclarar las cosas.

Ya para terminar. El alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, estuvo solicitando que el Ejército salga a patrullar las calles para recuperar la seguridad ciudadana. ¿Cuál es su opinión?

Eso es un absurdo y solo revela desconocimiento. Yo creo que lejos de mejorar las cosas las podemos empeorar.