Olga Cribilleros: “Acá se está pagando el irrespeto a las normas”

Actualmente, al recorrer las calles de Trujillo saltan a la vista imágenes desagradables y que hacen preguntarse qué está fallando en el sistema de recojo de basura.

Muchas voces acusan al consorcio Trujillo Limpio de ser el responsable de que la ciudad esté sucia, con cúmulos de basura en cada esquina.

Pero, para la regidora aprista Olga Cribilleros Shigihara, el único culpable de esta situación es el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Daniel Marcelo Jacinto, por no saber manejar el proceso para resolver el contrato con la empresa y no tener un plan de contingencia.

¿Cómo califica la actuación del alcalde Daniel Marcelo frente en el proceso para resolver el contraro con el consorcio Trujillo Limpio?

Mira, durante la sesión de concejo del último lunes, solicité la presencia del gerente de Asesoría Jurídica del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) y de la municipalidad de Trujillo, porque queríamos ver el contrato, analizar cada uno de las cláusulas de incumplimiento para poder resolverlo.

Pero, lamentablemente, no se respetaron los puntos de la agenda y solo habló de lo desastrosa que fue la gestión de Elidio Espinoza y no se vio el aspecto legal del contrato con Veolia; y mientras el alcalde hablaba de una reunión con la empresa, esta se le adelantó y resolvió el contrato.

¿Qué sucedió?

No sé si el alcalde estuvo confiado, mal asesorado, porque insistentemente antes de la reunión, de una forma irresponsable, hablaba que no se le iba a pagar a la empresa, que hay indisponibilidad económica, que se le pagará trimestralmente, que se le puede pagar por partes; en resumen, una serie de situaciones que, imaginó yo, como empresa tomaron la decisión de resolver el contrato.

¿El alcalde no supo manejar entonces este proceso?

No, no supo manejar adecuadamente este tema, lo hizo de manera irresponsable. Yo quiero dejar en claro que nosotros hemos querido actuar responsablemente porque los procesos hay que respetarlos y el proceso de resolución significa respetar plazos. Pues bien, si el contrato es irregular porque se decía que el monto pactado para pagar era de un millón al mes, cuando no había liquidez, entonces ahí hay que manejarlo pues, para eso tienes un asesor legal. Mientras se dan las conversaciones de resolución, la municipalidad va creando un plan de contingencia real.

Pero, a estas alturas queda en evidencia que no hubo un plan de contingencia?

No hay. Mira, si el gerente del Segat, Kenny Heredia, dice que tuvo que hacer polladas para comprar escobas, entonces cómo podemos entender que va a cubrir las once rutas del recojo de basura de la ciudad de Trujillo. Esa es la preocupación que hay.

Ahora, el gobernador de la región La Libertad, Manuel Llempén, le ha recomendado al alcalde Daniel Marcelo que denuncie a la empresa Veolia por abandono. ¿Qué opina?

Por qué la va a denunciar. Mira el tema legal al que quieren ingresar, y al final todos los que pagamos somos nosotros. Y eso es lo que se temía, no sé si ustedes escucharon cuando Luis Carlos Santa María estaba de candidato y dijo que este tema se tenía que tratar con mucha responsabilidad, porque primero tienes que dar el tratamiento técnico y legal correspondiente. Acá no se trataba de decir ‘el primer día yo resuelvo’, eso no se maneja así.

La empresa ya ha convocado a un arbitraje para cobrar los S/ 6 millones que se le debe.

Sí, eso era lo que se tenía que evitar, porque por lo general la municipalidad siempre pierde, ahí tenemos el Complejo Chan Chan, en la gestión de César Acuña, fueron años de arbitraje y al final nos pusieron una multa que supera los S/12 millones. Acá los perjudicados somos los trujillanos porque el dinero sale de los impuestos de todos nosotros. Ahora, al consorcio Trujillo Limpio no se le impuso ninguna penalidad y han estado recogiendo la basura sin cobrar, y eso evidencia que estaba cumpliendo.

Si lo vemos desde ese ángulo, la empresa cumplió con el contrato. ¿Es así?

Por eso digo, hay que ver siempre la parte legal. Yo estuve revisando el Código Civil y es eso pues. Yo no soy abogada, soy profesora, pero tienes que ponerte al tanto y el alcalde no es un neófito en política, (tuvo) doce años en una gestión municipal. Entonces, aquí lo que se está pagando son las consecuencias del desconocimiento o del irrespeto de las normas. Esas dos cosas.

¿Desde el concejo qué se puede hacer?

Nosotros lo que tenemos que ver es con qué recursos contamos. De repente, en este primer trimestre se pueden hacer unos cambios, pues la Ley de Presupuesto te lo permite siempre y cuando la institución dé los sustentos debidos, ya que esto es un caso de emergencia.

Una alternativa es declarar a Trujillo en emergencia por un tema de salud pública.

Sí, y vamos a estar vigilantes para que se respete todo el proceso. Hay que garantizar que se hagan bien todos los procesos con los precios justos y reales. Aquí es cuando se pone a prueba a la autoridad edil.