Óscar Gonzáles Rabanal: “Hay más de treinta organizaciones criminales”

El director de la III Macro Región Policial de La Libertad, Óscar Gonzáles Rabanal, cumplió cuatro meses desde que fue destacado para reemplazar al general Ricardo Verona Rubio, quien había permanecido al mando por menos de cinco meses. Este último se fue muy criticado por las autoridades políticas de la provincia de Trujillo, quienes advertían que el accionar criminal “había superado a las fuerzas policiales”.

En comparación, el oficial Gonzáles Rabanal, por el momento, solo ha tenido que lidiar con el pedido realizado por el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, sobre la salida del Ejército a las calles, y por la declaratoria de emergencia planteada por el consejo del Gobierno Regional de La Libertad, aunque siempre aclaró que respetaba cada una de las opiniones de los políticos.

Esta vez, el general decidió, a través de esta entrevista, hacer un balance de su gestión, habiendo ya informado que La Libertad, tiene a más de 30 organizaciones criminales operando a diestra y siniestra.

Está próximo ha cumplir cinco meses en el máximo cargo policial que hay en La Libertad, ¿cómo evalúa su desempeño?

Eso lo tienen que evaluar la ciudadanía y ustedes, emitir un juicio de mi persona no es lo idóneo. El comando me ha mandado acá, y estamos buscando cumplir nuestros objetivos y con las limitaciones que hay lo estamos logrando. Eso lo pueden apreciar en el número de actos que hemos hecho, en el número de detenciones, en el número de incautaciones.

Si bien es cierto se ha incrementado el número de homicidios, eso no quiere decir que es por la inercia de la Policía, hemos aumentado casi el 35% en el número de intervenciones en relación al año pasado.

En referencia a las limitaciones, que también estuvieron presentes en la gestión del exjefe de la región policial, ¿qué objetivos, por ahora, ha conseguido?

Hemos bajado el índice delictivo en cuanto a los delitos comunes, en cuanto al sicariato; y en cuanto a los homicidios, se ha incrementado con relación al año pasado, pero hemos bajado con relación al primer periodo, llamemos primer periodo hasta antes que llegue.

O sea, hemos bajado considerablemente, tenemos once muertos menos. Sin embargo, esta cifra es preocupante, pues como le indicaba es porque lamentablemente han salido de la cárcel muchas personas.

En su momento confirmó que esas personas que consiguieron su libertad se reagruparon y conformaron otras organizaciones criminales. ¿Podría precisar el número de organizaciones que opera en La Libertad?

Hay más de 262 personas que salieron de la cárcel. Dejemos claro que no estamos hablando del delincuente que hurta, si no estamos hablando de gente que está vinculada a organizaciones criminales. Hay más de 30 bandas que operan en La Libertad.

¿Y qué están haciendo al respecto?

Lo que estamos haciendo es coordinar con la Fiscalía (con la doctora Carla León), y vamos a hablar con el presidente de la Corte a fin de ubicar en dónde está el problema porque esto es un sinfín, una espiral generada por situaciones que a la larga golpean al ciudadano, y el ciudadano, como es natural, toca las puertas de la Policía y al primero al que mira es al policía (…) Los fiscales y los jueces son autónomos, pero sí se puede hacer el trabajo en conjunto para analizar en dónde está el problema.

Nunca le va a ganar a la Policía (la delincuencia), les aseguro. Son temas o son coyunturas lo que está pasando en estos momentos, a veces algunos colegas suyos dicen que nunca La Libertad estuvo así. Yo les invito a revisar lo que pasaba en el 2013, 2014: estuvo mucho más difícil.

En ese sentido, general, ¿cuál es el mensaje para los sujetos que ahora mismo vienen planificando cometer una serie de ilícitos en diferentes puntos de la región?

Primero a la comunidad. Confíen en su policía y que nos ayuden a seguir sacando a la gente que no debe estar en la calle.

Segundo, hacia a ellos (los delincuentes): el delito no para. Y si de alguna manera ellos obtuvieron su libertad, tenga por seguro que si vuelven a caer, que así va a ser, las cosas serán diferentes, porque no solamente los vamos a privar de su libertad, sino que vamos a buscar que ese beneficio económico que está esparcido entre su familia y entre sus amigos más cercanos también sean sustraídos legalmente por el Estado a favor de las víctimas.

General, usted mismo acepta que los homicidios se han incrementado en relación al 2018, pero aclara que durante su periodo disminuyeron. Si el anterior jefe de la región policial se fue por el incremento de crímenes, ¿no cree que podría pasar lo mismo con usted?

Sesenta y tres crímenes dejó (Ricardo Verona). Yo he venido a trabajar acá y mi comando dispondrá lo que crea conveniente. Estamos articulando, hemos bajado el índice criminal, repito.

Hay variables que tenemos que tener en cuenta. Yo no me sustraigo de mi responsabilidad, pero una de esas variables es que el número de delitos se incrementó por la gente que está en la calle. No es lo mismo, digamos deportivamente hablando, jugar 11 contra 11 que 32 contra 3.

Yo lo que le puedo decir es que tengo un compromiso con mi comando, con el país, y sobre todo con La Libertad. Y desde que llegué les dije que el escenario es diferente, los delincuentes, han aprendido, pero eso no significa que le estemos dando la espalda a los hechos, tenemos casos y los señores fiscales saben, hay seguimientos y protocolos que tenemos que seguir porque es parte del debido proceso.

Ahora tenemos un sistema garantista y eso nos obliga a establecer los procedimientos. No puedo dar más detalles, y de repente en su momento, con los resultados, mirará hacia atrás, recordaré su pregunta y le responderé por qué dije esto.

En los operativos que realiza la Policía, anteriormente, fueron intervenidos también efectivos de su institución. ¿Qué puede decir al respecto?

Nunca he ocultado eso, es más, en mi gestión han habido más de 21 efectivos policiales que han sido detenidos o han abandonado el servicio porque se le ha determinado responsabilidad en actos no debidos. Entonces somos conscientes de lo que pasa, y desde que he asumido la jefatura he sido transparente en indicar las cosas, nunca le rehuido a la prensa y siempre he dicho hay elementos malos. Siempre he pedido a la ciudadanía que nos ayude a identificarlos.

¿Y qué podría decir ante las críticas al trabajo que desempeña, pues cada crimen que ocurre en Trujillo o la región, rápidamente sirve para observar su labor?

Como siempre, como todo funcionario público, las acepto y sé evaluar este tema, porque es parte de mi función.

Lo que siempre le he pedido a sus colegas es que cuando tengan una duda o tengan una pregunta, yo estoy siempre llano a contestarlas y a aceptar los errores y a aceptar mi responsabilidad.

¿Y sobre la crítica que puedan realizar las autoridades políticas?

Es parte de su trabajo, yo no tengo por qué decirle nada a los señores. Es parte de su forma de actuar, yo me abstengo de hacer pronunciamiento político alguno.

Sin embargo, hace una semana, a través de un pronunciamiento ,recibió el apoyo de los alcaldes de Trujillo (Daniel Marcelo), La Esperanza (Martín Namay), de Laredo (Miguel Chávez), El Porvenir (Víctor Rebaza) y el alcalde de Florencia de Mora (Hermes Cabeza). ¿Qué significó para usted esta posición de parte de las autoridades?

Yo agradezco, y eso nos hace comprometernos más. Porque no es la gestión del general Óscar Gónzales, es la gestión de los oficiales que jefaturan cada una de las unidades y ese compromiso está vigente y ustedes nos van a encontrar siempre trabajando, de lunes a domingo, actuando.

SOBRE DESALOJO EN NUEVO CHAO.

El congresista liberteño Luis Yika García, también hace una semana en este mismo diario, afirmó que en el desalojo realizado en el distrito de Chao se cometieron errores por parte de la Policía, y le pedió que aceptara que efectivamente se equivocó. ¿Considera que, como dice el parlamentario, usted cometió errores en esta diligencia?

Es posible. Solamente se equivoca el que hace algo, en todo apto humano hay posibilidades de error. Pero también el comportamiento humano, o en este caso el comportamiento criminal, nunca puede ser predecible al 100%, un acto puede ser similar al otro pero nunca es igual.

Un fenómeno social no se puede prever objetivamente, siempre hay algo que diferencie y ese algo que diferencie puede generar problemas como el que hemos tenido.

A propósito, entonces hasta el momento, ¿cuál es la situación después de haber conseguido recuperar las tierras que le pertenecían a Chavimochic y a un privado?

En Chao se está trabajando, hay tres grupos de invasores. No puedo dar nombres, pero en Chao hay personas que han salido en libertad, hay personas que creen que porque el dinero lo tienen con testaferros van a salir incólume de todo esto; no es así.

Estamos trabajando, la fiscalía está haciendo un trabajo arduo, tenemos bastante información y por eso creemos que en cuatro o en cinco meses el caso debe estar totalmente claro.

En este desaojo se ha quemado vehículos policiales (7), estimamos que los bienes que vamos a incautar de estos sujetos va a superar ese monto y de alguna u otra manera va a resarcir el daño que se hizo al Estado.

CASO “ESCUADRÓN DE LA MUERTE”.

El último lunes se falló en contra del coronel (r) Elidio Espinoza y otros siete efectivos, quienen habían argumentado durante el proceso que solo defendieron a la institución y lucharon contra la delincuencia. ¿Qué opinión tiene de la condena impuesta?

No tengo conocimiento del fondo del asunto, más allá de lo que dicen los medios. Decir que está bien o está mal es un apresuramiento, lo único que veo son los resultados.

En todo caso, ¿usted respalda a los cinco efectivos sentenciados y que aún habilitados brindan sus servicios, y deben enfrentarse a la delincuencia que ha incrementado, por lo que ya manifestó anteriormente?

Señores, mientras no haya una sentencia firme y si están en actividad tienen que seguir trabajando, porque esa es su obligación. Mientras no haya una sentencia firme no hay una responsabilidad penal y no se le puede acusar de un hecho como delincuentes.

MENORES EN ORGANIZACIONES CRIMINALES.

En otro tema, las organizaciones criminales siguen captando a niños y adolescentes.

De enero a la fecha se han intervenido a más de 500 menores, pero vayamos más atrás. ¿Y por qué se incrementa la participación de los menores? Ese es un trabajo que es exclusivo de otro sector. En educación, por ejemplo, en los colegios, para nadie es un secreto que existe bullying. En otros colegios algunos alumnos violentan a los profesores; en algunos colegios se venden drogas.

Hay abandono escolar, y a dónde van estos muchachos, pues van a ingresar a las filas de la gente que comienza a estar al margen de la ley, y consecuencia de todo ello es la delincuencia. Nosotros (la Policía) somos el último eslabón de este sistema, entonces cada uno tiene que hacer su tarea si queremos disminuir.