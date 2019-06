Otro exapepista rechaza aporte a partido de Acuña

Síguenos en Facebook

La denuncia de supuestos aportes “fantasmas” en Alianza para el Progreso, realizada por Segundo Alcántara Guerrero, se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Trujillo. El último lunes, él desconoció los 16,800 soles que figuran en la Onpe con su nombre y número de DNI, como aportante.

Como él, los exapepistas Miguel Vivanco Reyes y Rosa Villarreal García admitieron que no aportaron ni un sol, pese a figurar con montos de 300 soles. Sin embargo, el nombre de Román Tafur Tapia también toma protagonismo. Ayer, él rechazó que haya aportado 2,000 soles a APP, como figura en la Onpe, de acuerdo a los documentos alcanzados por el denunciante a la Fiscalía.

APORTES

“No recuerdo haber dado esa cantidad de dinero, mi aporte fue mínimo. No creo que haya dado más de mil soles”, afirmó Román Tafur Tapia.

Pero esta declaración contradice el aporte especificado con fecha 26 de agosto de 2010, en donde su nombre, DNI, y dirección figuran junto a la cifra 2,000.

“Cada uno bailaba con su pañuelo; el partido nunca me apoyó con nada (…) No he aportado esa cantidad”, aseguró Tafur Tapia.

EN APP RESPONDEN

El alcalde de Trujillo Daniel Marcelo reconoció al exapepista denunciante, quien en su momento habría trabajado en la municipalidad de La Esperanza.

“Yo sé que el señor (Segundo Alcántara) un buen periodo estuvo en APP, tuvo un cargo importante, y todos los que tenemos un sueldo producto de las elecciones que se hacen a nivel del partido, nosotros aportamos, no como una exigencia, sino como algo voluntario. Ese señor dice lo contrario; bueno, que se haga la investigación”, señaló.

Por su lado, el vicegobernador de La Libertad, Ever Cadenillas, defendió la transparencia de los aportes. “Habrá que mirarlo en el tema de la fiscalía, por lo general todos los aportes que se hacen dentro de Alianza para el Progreso son transparentes, y todo está colgado en la página de la Onpe”, precisó.

LEGAL

José Tello, asesor en materia electoral, analizó esta denuncia. “Hay que separar y tener cautela, lo que sí se tiene que aclarar es de dónde vino el dinero, estos aportes que han sido consignados y dejar eso bien establecido para evitar malos entendidos (...) Lo que tiene que hacer el Ministerio Público es pedir información e iniciar la investigación de esa naturaleza”, indicó.

El letrado tampocó descartó un caso de “pitufeo”, que consiste en dividir una gran transacción financiera en otras más pequeñas; pero pidió cautela y aclarar lo primero, que son los supuestos aportes fantasmas.