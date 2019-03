Pacasmayina busca el título de muay thai

Síguenos en Facebook

Fiorella Conroy Ríos (27) viajará por segunda vez a la cuna del muay thai, Tailandia, para participar en el Campeonato Mundial World Muay Federation (WMF), del 12 al 20 de este mes.

“Me encantaría ser campeona mundial por el hecho de saber que esto motiva a otras. Mientras me iba mejor en el deporte, me motivaba en todo sentido, me ponía feliz, y eso es lo que necesitamos, sentirnos contentos para avanzar más lejos”, dijo Conroy.

Veolia Perú decidió sumarse como auspiciador de la deportista pacasmayina que busca el título mundial.

“Me siento orgullosa de llevar el nombre de Veolia, porque representa a la mujer valiente, emprendedora, trabajadora, optimista, apasionada y que nunca se rinde”, indica Conroy quién en este segundo viaje a Tailandia espera tomar el impulso y equilibrio que requiere su destreza en la isla Phuket y en el ring para luego competir en Europa, Estados Unidos y en octubre de este año, en Uruguay.