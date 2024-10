El 22 de octubre, los transportistas de Trujillo contarán con el respaldo de los comerciantes de los mercados La Hermelinda, El Progreso y Central, quienes han decidido unirse a la iniciativa que busca frenar a las organizaciones criminales que operan en la ciudad, esas que extorsionan y matan sin piedad. También se sumarán a la protesta los gremios municipales, alcaldes vecinales, la Universidad Nacional de Trujillo (UNT) e integrantes de la sociedad civil.

Unidos

Carlos Guerra , presidente de la Asociación de Transportistas de la Región La Libertad (Astrell), confirmó que el paro ya es una realidad. Aseguró que cada vez más organizaciones se suman a esta marcha. Destacó el respaldo de más de mil comerciantes de los mercados La Hermelinda y El Progreso, quienes pagarían entre 5 y 7 soles diarios a los extorsionadores.

“La Hermelinda y El Progreso dicen presente. Hemos conversado con sus dirigentes y ellos van a salir a las calles, porque también son visitados por los extorsionadores. Hemos decidido dar la cara y hay diferentes gremios, sindicatos y representantes de la sociedad civil que también estarán presentes”, sostuvo.

Fernando Reyes , presidente de la junta de propietarios del mercado Central, confirmó que esta es la oportunidad para levantar su voz y expresar el rechazo contra la criminalidad. Señaló que es evidente que las autoridades han perdido el control frente a este problema social.

“Las condiciones para salir a las calles están dadas. No es casual que el Congreso tenga un 4 o 5% de aprobación, junto con un Gobierno que no nos representa. En el Mercado Central, varios comerciantes me han preguntado si vamos a parar y les he dicho que es el momento. Nos estamos organizando”, precisó.

Vicente Liñán Abanto , presidente de la Central Regional de Transporte Urbano de La Libertad (Certull), anunció que la paralización será de 24 horas y no habrá servicio de transporte durante ese día.

“Acá se trata de sumarnos; esta es la oportunidad. Hay empresas de transporte que inician su servicio a las 4 de la mañana y terminan en la medianoche, pero ese día no habrá servicio. Todo será pacífico”, afirmó.

Exigencia

Robert de la Cruz , representante legal de los transportistas, expuso que la manifestación tiene tres objetivos claros. En primer lugar, se busca la implementación de un laboratorio de criminalística en la región. Asimismo, se exige la geolocalización contra el crimen y la derogatoria del artículo 19 de la Ley 30299, para que se regule la compra de armas de fuego.

“Un sujeto puede comprar 20 armas de largo alcance y luego denunciar la pérdida de 15 armas, que terminarían en el mercado negro”, dijo el abogado.

Además, los transportistas están planteando un proyecto de ley para que las operadoras de telefonía bloqueen las líneas utilizadas para extorsionar. Este sería un paso clave para combatir la impunidad que caracteriza a los extorsionadores en la región, según explicaron.

Agregaron que si las autoridades no atienden las demandas de los transportistas, comerciantes y miembros de la sociedad civil, la disposición sería sumarse al paro nacional del próximo 12 de noviembre.