Piden expulsar de APP a alcalde de Moche

Síguenos en Facebook

El alcalde de Moche, César Fernández, confirmó que el comité de Alianza para el Progreso (APP) de ese distrito ha solicitado su expulsión del partido.

Según Fernández, la diligencia se encuentra “dolida” al no haberles aceptado algunas “argollas” dentro de la comuna de Moche.

“Para mí es una honra que me hayan expulsado los militantes que han recibido obras y prebendas por 12 años de Roger Quispe (exalcalde de Moche). Yo no lo hubiese preferido, pero tenemos a una persona que por 12 años ha hecho lo que ha querido en el municipio, deberían expulsarlo a él y no a mí”, expresó.

CUESTIONA

El dirigente de Alianza Para el Progreso, Eduardo Azabache, indicó que la solicitud de expulsión será elevada al comité de disciplina de la dirección nacional.

Sin embargo, la autoridad edil recomendó a Azabache, a quien calificó de “Pilato”, que le de trámite a dicha resolución, pues no apelará.

“Yo no voy a cambiar, no me voy a dejar amedrentar ni extorsionar. Si el exlcalde lo hizo, es su manera de trabajar, yo no. Yo le digo al señor Azabache, quien funje ahora de Pilato, que vaya a Lima y que traiga la resolución”, agregó.

Ante su inminente salida de Alianza Para el Progreso, Fernández agradeció a César Acuña y dijo que trabajará de la mano con el alcalde de Trujillo, Daniel Marcelo, para impulsar proyectos como el tratamiento de la basura en la provincia.