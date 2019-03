Poblador declara persona no grata a congresista Rosa Bartra (VIDEO)

Momentos incómodos pasó la congresista Rosa Bartra durante una reunión de representación en la ciudad de Huamachuco. El presidente de Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de la provincia de Sánchez Carrión, Moisés Ruiz, increpó a la congresista liberteña y le dijo que no era una persona grata en la ciudad.

"No le doy la bienvenida, porque soy la persona quien le declaró persona no grata a esta tierra de Huamachuco, porque nosotros poco o nada vemos su trabajo de usted señora congresista y venir solamente a tener una reunión de este tipo, a decir que estamos haciendo que estamos investigando y los casos tan sonados a nivel nacional y no hay nada de resultados. Es una vergüenza ajena que cuatro hojas haya sido el caso Lava Jato y eso como huamachuquino, la ley pulpín y eso como huamachuquinos nos hace sentir una vergüenza", señaló Ruiz.

Mientras que la congresista Rosa Bartra le respondió a Ruiz que participaría en una reunión con los alcaldes vecinales.

"Si tiene alguna pregunta específica, estoy dispuesta a responderle, pero si es una pregunta, porque tendré una reunión con los alcaldes vecinales y allí pueda resolver no solo una, sino todas las inquietudes que tenga", respondió la parlamentaria.

El presidente de Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de la provincia de Sánchez Carrión no quedó contento con la respuesta de Rosa Bartra y le dijo que "la reunión es un engaña muchachos".

"Al pueblo se le merece un respeto. Ella tiene que responder como huamachuquina, si dice ser huamachuquina, porque es una vergüenza que tenga todo este tipo de cosas y cuando uno le pregunte la verdad, no quiera responder. Nos habló del tema de salud y educación, sabemos que en salud sigue la mala atención y en educación siguen trabajando con títulos falsos. La carretera que tanto menciona que es al interior y es una desgracia", señaló Ruiz.